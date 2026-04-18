Barbir 'potajno' najavio dugoiščekivani dvoboj s Ilićem provokacijom

FNC je potvrdio kako će se dugoiščekivani meč između Đanija Barbira i Aleksandra Ilića dogoditi na FNC-u 31 u Beogradu, a čak prije same potvrde krenulo je i "zagrijavanje".

Tako je Barbir par dana ranije krenuo sa "trash talkom" prema "Jokeru" objavom na Instagramu.

"Jesi dobro, Cviliću? Danima dramiš bez da si spomenuo Šlemenka, što ti je? Imaš više od šest tjedana da smisliš nove izgovore, budi kreativan. Ako se uopće pojaviš, čovječe od riječi", poručio je Barbir Iliću, a preko lica srpskog borca stavio emoji klauna.

Uz tu "provokaciju" Barbir je podijelio i stariji video u kojem o njemu govori Ilićev trener Ivan Đorđević:

"Barbir je posebno motiviran i mlad je. On je bolji borac od Tome Spahovića i vjerojatno puno bolji borac od mnogih u regiji, možda čak i na nekoj višoj razini. Potrebna je puna forma za taj meč".

Inače, podsjećamo, ovaj meč je već dugo u najavi. Još 2025. su si hrvatski prvak i Ilić "dali ruku" da će se meč održati. Tada nije bilo jasno da li su dogovorili sparing ili borbu, a sada kada je do njega napokon i došlo znamo.

Barbir i Ilić sukobiti će se u Beogradskoj areni 30. svibnja na FNC-u 31.