FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
FNC 31 /

Barbir 'potajno' najavio dugoiščekivani dvoboj s Ilićem provokacijom

Barbir 'potajno' najavio dugoiščekivani dvoboj s Ilićem provokacijom
×
Foto: Profimedia

Inače, podsjećamo, ovaj meč je već dugo u najavi. Još 2025. su si Barbir i Ilić "dali ruku", a sada je do njega napokon i došlo

18.4.2026.
10:58
Sportski.net
Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

FNC je potvrdio kako će se dugoiščekivani meč između Đanija Barbira i Aleksandra Ilića dogoditi na FNC-u 31 u Beogradu, a čak prije same potvrde krenulo je i "zagrijavanje".

Tako je Barbir par dana ranije krenuo sa "trash talkom" prema "Jokeru" objavom na Instagramu.

"Jesi dobro, Cviliću? Danima dramiš bez da si spomenuo Šlemenka, što ti je? Imaš više od šest tjedana da smisliš nove izgovore, budi kreativan. Ako se uopće pojaviš, čovječe od riječi", poručio je Barbir Iliću, a preko lica srpskog borca stavio emoji klauna.

Foto: Screenshot/Instagram

Uz tu "provokaciju" Barbir je podijelio i stariji video u kojem o njemu govori Ilićev trener Ivan Đorđević: 

"Barbir je posebno motiviran i mlad je. On je bolji borac od Tome Spahovića i vjerojatno puno bolji borac od mnogih u regiji, možda čak i na nekoj višoj razini. Potrebna je puna forma za taj meč".

Inače, podsjećamo, ovaj meč je već dugo u najavi. Još 2025. su si hrvatski prvak i Ilić "dali ruku" da će se meč održati. Tada nije bilo jasno da li su dogovorili sparing ili borbu, a sada kada je do njega napokon i došlo znamo.

Barbir i Ilić sukobiti će se u Beogradskoj areni 30. svibnja na FNC-u 31.

Fnc 31đani BarbirAleksandar Ilic
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike