Scene kao iz akcijskog filma: Elitna postrojba demonstrirala snagu i spremnost

DAN OTVORENIH VRATA /

Počasno-zaštitna bojna, jedna je od najelitnijih postrojbi hrvatske vojske, otvorila je danas vrata građanima. Uz obilazak i razgledavanje naoružanja i opreme, građani su uživali u izvedbi vojno-akrobatskih vježbi.

Simulacija odgovora na oružani napad, pa privođenje napadača - scene kao iz akcijskog filma. A u glavnim ulogama pripadnici jedne od najelitnijih postrojbi hrvatske vojske - počasno-zaštitne bojne.

"Postrojba smo gdje se moraju malo viši standardi zadovoljiti za sam ulazak u počasno zaštitnu bojnu. Naporno je raditi jer su svaki dan izazovi. Postrojba smo koja operativno radi 24 sata i naše su dužnosti i zadaće u realnom vremenu tako da uvijek moramo biti spremni odgovoriti na izazove u datom trenutku", rekao je brigadir Tihomir Zebec, zapovjednik Počasno-zaštitne bojne.