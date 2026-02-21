Nevrijeme od sjevera do juga! Pokidana stabla, 5000 ljudi bilo bez struje: Evo kakvo je stanje na terenu

SNJEŽNI KAOS /

Dijelovi okolice Varaždina i danas su bez električne energije nakon snježne mećave koja je pogodila sjever Hrvatske. Nevrijeme je izazvao probleme u prometu, oštetilo električne stupove, rušilo stabla. Na terenu je bilo više od 200 intervencija.

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina, Mario Rogina kaže kako se u većini slučajeva radi o pucanju stabala i grana uslijed teškog snijega. "Imali smo dvije intervencije na kojima su stabla pala na parkirana vozila i imali smo jedno slijetanje autobusa i dva požara električnih stupova.“ Baš zbog opasnih grana koje padaju pod težinom snijega jučer je ozlijeđen jedan vatrogasac.

Na jugu, u Kaštel Sućurcu, saniraju se posljedice juga i mora koje je ušlo u kuće dan prije. Više doznajte u prilogu Dragane Eterović.