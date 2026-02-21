Prosvjed protiv megafarmi na Banovini! Rundek: 'Nema ništa užasnije. To je da zaplačeš'

ZAGREB NA NOGAMA /

Velikim prosvjedom u Zagrebu, oko pet tisuća ljudi reklo je NE izgradnji peradarskih postrojenja na Banovini. Smatraju da bi megafarme pogubno utjecale na okoliš, kvalitetu vode, tla i zraka i uništile domaću proizvodnju. Prosvjed su podržale i neke poznate osobe iz javnog života. Smatraju da je ovo situacija o kojoj se ne može šutjeti. Razumiju zabrinutost stanovnika Banovine i zajedno s njima nadaju se rješenju koje će biti u najboljem interesu ljudi čiji su domovi blizu lokacija predviđenih projektom megafarmi.

"Ako ima išta užasnije na ovom svijetu to je industrijski uzgoj životinja. To je stvarno, kad čovjek promisli malo - to je da zaplačeš. A te dimenzije koje su planirane sad u ovom projektu - to je nedopustivo To je strašno. Količina vode koja je potrebna da se to uopće održava je tolika da iscrpljuje sve zalihe koje su potrebne ljudima i drugim životinjama da žive. Sa hiljadu strana to je jednostavno nemoguće.", kazao je glazbenik Darko Rundek