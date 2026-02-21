Neporaženi borac pokazuje sirovu snagu šaka: Nakon ovakvog udarca nema ustajanja

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

kakva borba /

Prva runda Main carda otvorila je s iznimno visokim tempom, a publika je od samog početka osjetila energiju i intenzitet borbe. Pred kraj prve runde, Dan Gittens uspio je izvesti impresivan nokdaun, demonstrirajući izvanrednu snagu i tehniku.

Ovaj trijumf Gittensu je donio novi rekord u BKB Boxing promociji, sada ima savršeni skor 6-0, potvrđujući status jednog od najperspektivnijih boraca

