kakva borba /

Neporaženi borac pokazuje sirovu snagu šaka: Nakon ovakvog udarca nema ustajanja

Prva runda Main carda otvorila je s iznimno visokim tempom, a publika je od samog početka osjetila energiju i intenzitet borbe. Pred kraj prve runde, Dan Gittens uspio je izvesti impresivan nokdaun, demonstrirajući izvanrednu snagu i tehniku.

Ovaj trijumf Gittensu je donio novi rekord u BKB Boxing promociji, sada ima savršeni skor 6-0, potvrđujući status jednog od najperspektivnijih boraca

21.2.2026.
19:32
Sportski.net
Bare KnuckleBare-knuckle BoksMarko Martinjak
