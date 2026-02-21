Martinjak uoči velike borbe: 'Rekao je da je Hrvatska mala, ali vidjet će koliko smo veliki'

Marko Martinjak, najdominantniji borac današnjice i višestruki prvak u boksu bez rukavica, odbrojava sate do velikog meča.

U Londonu ga u subotu očekuje borba protiv opasnog Amerikanca Ikea "Hurricanea" Villanueve u meču u kojem brani bridgerweight titulu prvaka, a prijenos BKB 51 eventa osiguran je na platformi VOYO od 18 sati.

A uoči borbe Martinjak je komentirao i jednu izjavu Villanueve. Taj je Amerikanac rekao kako su on i Martinjak "braća", a sada mu je zagrebački borac odgovorio:

"Na nekim borbama smo kao braća, kako je on (Villanueva) rekao, ali ovoga puta moramo biti neprijatelji. Ovo je samo posao, on dosta govori, govori o mojoj zemlji, da je mala, ali vidjet će koliko je zapravo Hrvatska velika", rekao je Martinjak.

Podsjećamo, Martinjakov protivnik, Ike Villanueva, bivši je MMA borac koji je nastupao i za UFC. U boksu bez rukavica debitirao je u rujnu 2023. i otad ostvario omjer 5-2.

Borbu Martinjaka i Villanueve možete gledati uživo na platformi VOYO, dok će tekstualni prijenos biti na portalu Net.hr

