Od snijega do proljetnih temperatura, meteorolog RTL-a otkrio što nam još sprema 'veljača prevrtača'

Snijeg koji je zabijelio sjever Hrvatske, olujno jugo i poplavljene rive na Jadranu posljednjih su dana stvorili pravi zimski kaos diljem zemlje. Mnogi su se pitali što se točno događa s vremenom, a odgovor na to pitanje u emisiji RTL Danas ponudio je meteorolog Dorian Ribarić, objasnivši pozadinu vremenskih neprilika, ali i najavivši znatno ljepše dane.

Prema riječima meteorologa svjedočili smo klasičnoj "veljači prevrtači", razdoblju koje je inače poznato po češćim ciklonama u našim krajevima. Međutim, ove godine, još od siječnja, ciklone su se zaredale jedna za drugom, što je značajno povećalo vjerojatnost za ekstremne vremenske uvjete.

"Kada imamo dovoljno tih ciklona, raste vjerojatnost da se s nekom od njih baš poklope pravi uvjeti za pravi dar-mar, osobito s plimom i valovima", pojasnio je Ribarić.

Upravo se takav scenarij dogodio u Dalmaciji, i to dva puta u svega petnaestak dana. Mehanizam je, kako objašnjava, tipičan za naše podneblje: ciklona pri ulasku u Jadran na svojoj prednjoj strani povlači topao i vlažan zrak s juga, donoseći olujno jugo i obilnu kišu uz obalu, dok istovremeno iza nje sa sjevera pristiže hladan zrak, koji u unutrašnjosti stvara prave zimske uvjete.

Od snijega do poplavljenih riva

Posljedice ovakvog sudara zračnih masa bile su vidljive diljem Hrvatske. Na Zavižanu je izmjereno gotovo 90 centimetara snijega, a na Sljemenu tridesetak. Ipak, najviše problema, ističe Ribarić, napravilo je dvadeset centimetara snijega na varaždinskom području, jer je tamo padao najintenzivnije i najbrže se stvarao snježni pokrivač.

Iako se ovakve snježne epizode mogu činiti neuobičajenima, one to zapravo nisu. U središnjoj Hrvatskoj u veljači je prosječno četiri do pet dana sa snijegom.

"Naravno, zadnjeg desetljeća smo na to ipak malo zaboravili", napominje meteorolog, dodajući kako su pojave poput ekstremnih plima i poplava na Jadranu postale znatno intenzivnije i sve češće u toplijoj klimi.

Iznadprosječno topla veljača

Unatoč zimskom ugođaju, ova je veljača, prema temperaturnim mjerenjima, i dalje iznad prosjeka. Ribarić ističe kako zimski prodori više nisu snažni kao nekada. Nije zabilježen nijedan ledeni dan s temperaturom ispod -10 °C, kakvih je prije samo dvadeset godina u prosjeku bilo pet ili šest tijekom mjeseca.

Ono čega nije nedostajalo su oborine. Uz Jadran se već sada može reći da će cijeli mjesec biti kišovit, pa čak i vrlo kišovit. U unutrašnjosti je količina oborina uglavnom oko prosjeka, no ono što je svima upalo u oči jest manjak sunca. Zanimljiv je podatak da je baš svakog dana u veljači barem negdje u Hrvatskoj palo malo kiše.

Ipak, nakon niza tmurnih i nestabilnih dana, stižu i dobre vijesti. Meteorolog Ribarić najavljuje stabilnije razdoblje, osobito idućeg tjedna. Ljubitelji sunca doći će na svoje, a danju nas očekuju gotovo proljetne temperature. Vjetar bi također trebao oslabjeti.

Ovakav rasplet vremena, s toplim završetkom mjeseca, mogao bi ovu veljaču svrstati među osam najtoplijih od početka mjerenja, zaključujući tako mjesec pun meteoroloških ekstrema optimističnom najavom dolaska proljeća.