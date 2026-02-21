Kaos zbog snijega u Varaždinu: Autobus sletio s ceste, stabla padala na aute! Mnogi i dalje bez struje

Snažan val mokrog snijega koji je u petak pogodio područje Varaždinske županije stvorio je probleme u prometu te oštetio brojno drveće i električne vodove zbog čega i dalje traju problemi s opskrbom električnom energijom pa se radi na njihovom uklanjanju.

Na području županije zabilježeno je oko 200 intervencija, pri čemu je u samom gradu Varaždinu zabilježeno oko 30 intervencija, stoji u priopćenju Grada Varaždina.

U subotu su najpogođenije lokacije u Varaždinu obišli gradonačelnik Neven Bosilj i zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Mario Rogina.

Gradonačelnik je istaknuo da su djelatnici gradske tvrtke Parkovi i vatrogasci od petka na terenu uklanjali srušeno granje i stabla, te je svih 270 kilometara gradskih prometnica očišćeno, uključujući pješačke zone i nogostupe.

Pune ruke posla za vatrogasce

Na ulicama grada Varaždina zbog slomljenih stabala sanirane su Bombellesova i Kolodvorska ulica, a najkritičnija je Ulica Zrinskih i Frankopana.

Zapovjednik Rogina naglasio je da su intervencije u većini slučajeva vezane uz pucanje stabala i granja pod težinom mokrog snijega, te da su zabilježene i dvije intervencije u kojima su stabla pala na parkirana vozila, jedno slijetanje autobusa te dva požara na električnim stupovima. Ističe kako je najkritičnije bilo na višim područjima županije, posebice na području Gornje Voće i Maruševca.

Problemi s opskrbom električnom energijom i dalje traju, no direktor HEP ODS "Elektra Varaždin" https://net.hr/tema/hep za Hinu je izjavio kako je danas stanje puno bolje te da je otklonjeno oko 50 posto problema. Ističe kako je većina trenutnih kvarova na širem području grada Ivanca i dio Vinice Brega.

"Dvadesetak trafostanica je još bez napajanja, imamo nešto niskonaponskih mreža gdje još nismo pristupili kvarovima jer prvo rješavamo dalekovode i stanice. Prema procjeni, u ovom trenutku maksimalno pet tisuća naših potrošača nema struje, ali već za sat do dva će to pasti na dvije tisuće. Radi se cijelo vrijeme", poručio je Đula.

Problema s opskrbom strujom ima i na pojedinim mjestima na području Krapinsko-zagorske županije.

