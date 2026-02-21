FREEMAIL
KVART BEZ ŠKOLE /

Roditelji digli glas zbog obnove koja kasni: 'Djecu se razvozi u pet različitih škola'

Svaki je razred u drugoj školi, sat traje 40 minuta, a učenici od 5. do 8. razreda nemaju topli obrok. Sve ovo već je drugu godinu realnost za učenike Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića u Zagrebu. Zato su njihovi roditelji organizirali mirno okupljanje ispred škole. Bila je to njihova škola i mjesto stvaranja uspomena. No već drugu godinu zaredom, ova djeca ne mogu u svoje školske klupe.

"Želimo svoj školski raj. To znači da nam je jako bilo lijepo u školi, kao u raju, a sad u školu mamo ići sa autobusom, sve nam je zauzeto, nekada ni ne možemo imati tjelesni", rekao je Oskar Marijanović, učenik 4. razreda OŠ Ivana Gorana Kovačića u Zagrebu

"Što je kvart bez škole? Recimo, školsko igralište nije samo za školu, tamo se svi okupljaju, i vrtićani koji ni ne idu tamo se dolaze družiti. Tamo sam naučila rolati i voziti bicikl", objasnila je Korina Srića, učenica 6. razreda.

U školu ne mogu jer već godinama čeka na obnovu. Krajem 2024. Otvoreno je gradilište i razredi su rAseljeni u pet škola. To znači da braća i sestre koji ne idu u isti razred, ne idu ni u istu školu.

"Svaki dan se busevima razvoze na 5 različitih mjesta. U slučaju problema, bolesti, vi morate ići na različite krajeve grada da bi tu djecu pokupili", rekla je Anamarija Vegar, predstavnica Vijeća roditelja OŠ Ivana Gorana Kovačića u Zagrebu.

Učenici od 5. do 8. razreda nemaju topli obrok, a školski sat im traje pet minuta kraće. Trebali su se igrati na novom igralištu i učiti u novim učionicama početkom ovog polugodišta, no sad im je obećano da ulaze tek na jesen. Više o ovoj temi pogledajte u prilogu.

21.2.2026.
20:03
Laura Damnjanović Šalamon
OkupljanjeOsnovna školaTopli ObrokNezadovoljstvoRoditeljiUčenici
