OKRUTNA DIJAGNOZA /

Pjevačica rasplakala snimkom kćerkica koje se bore s teškom bolešću: 'Cijelo moje srce i duša'

Foto: Ken McKay/ITV/Shutterstock Editorial/Profimedia

Na prvi pogled, objava slavi čistu sestrinsku ljubav i nevinost djetinjstva, no ona je ujedno i snažan uvid u tešku svakodnevicu s kojom se pjevačica i njezina obitelj suočavaju

26.4.2026.
21:26
Hot.hr
Bivša članica popularne grupe Little Mix, Jesy Nelson, podijelila je na svom Instagram profilu iznimno nježan i emotivan trenutak sa svojim kćerima blizankama, koji je duboko dirnuo njezine pratitelje. U kratkoj videoobjavi, pjevačica je prikazala svoje djevojčice kako leže jedna uz drugu, odjevene u preslatke iste kombinacije, i čvrsto se drže za ruke. Uz snimku je kratko napisala: "Cijelo moje srce i duša".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na prvi pogled, objava slavi čistu sestrinsku ljubav i nevinost djetinjstva, no ona je ujedno i snažan uvid u tešku svakodnevicu s kojom se pjevačica i njezina obitelj suočavaju. Naime, pomniji pogled na lica djevojčica otkriva medicinske sonde za hranjenje, podsjetnik na njihovu hrabru borbu s rijetkom i teškom genetskom bolešću.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iza nježnog prizora krije se teška životna bitka

Blizanke Ocean Jade i Story Monroe, koje su rođene prerano u svibnju 2025. godine, boluju od spinalne mišićne atrofije (SMA) tipa 1. Riječ je o najtežem obliku ove bolesti koja uzrokuje progresivnu slabost mišića, a djeca s ovom dijagnozom često imaju poteškoća s disanjem i gutanjem, zbog čega su im sonde za hranjenje nužne. Upravo je ta surova realnost ono što ovu dirljivu snimku čini još snažnijom.

Brojni pratitelji preplavili su objavu porukama podrške i ljubavi. "Srce ti sigurno puca od ponosa svaki put kad ih pogledaš, apsolutno su prekrasne", napisala je jedna korisnica, dok su drugi komentirali kako su djevojčice "dragocjeni anđeli" i "prekrasne sestrice". Mnogi su istaknuli upravo trenutak u kojem se drže za ruke kao simbol njihove povezanosti i snage.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Od glazbene scene do borbe za svu djecu

Inače, ova objava dolazi u razdoblju velikih promjena za Jesy Nelson. Naime, početkom 2026. godine pjevačica je objavila da se povlači iz glazbene industrije kako bi se u potpunosti posvetila brizi za svoje kćeri i vlastitom mentalnom zdravlju. Svoju odluku i borbu detaljnije je opisala u dokumentarnoj seriji "Jesy Nelson: Život nakon Little Mixa".

 

 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
