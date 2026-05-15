Prevozio preko 400 kilograma duhana za ilegalnu prodaju: Sad ga čeka paprena naplata

Carinici su u utorak u Zagrebu zaustavili automobil hrvatskih registracija kojim je upravljao hrvatski državljanin zbog sumnje na nezakonito rukovanje trošarinskim proizvodima. Detaljnim pregledom vozila pronađeno je ukupno 416,40 kilograma sitno rezanog duhana namijenjenog za daljnju nezakonitu prodaju.

Zatečena roba je oduzeta, a kao sredstvo osiguranja naplate trošarinskog duga oduzeto je i osobno vozilo korišteno za nezakonit prijevoz duhanskih proizvoda.

Foto: Carinska uprava

Protiv osumnjičenog bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela iz članka 264. stavka 1. Kaznenog zakona - nedozvoljena trgovina. Nadležnom područnom carinskom uredu podnesen je zahtjev za naplatu trošarine u iznosu od 52.841,16 eura.