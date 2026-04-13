Šestorka švercala duhan i cigarete u Hrvatsku: Objavljeni detalji i koliko su zaradili

USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Splitu podigao optužnicu protiv šestorice hrvatskih državljana zbog počinjenja kaznenog djela nedozvoljene trgovine u sastavu zločinačkog udruženja. Sumnja se da je šestorka kupila i prevezla najmanje tisuću kilograma duhana i više od 170 tisuća cigareta čime su zaradili gotovo 162 tisuće eura.

Optužnica tereti prvookrivljenog da je od kolovoza 2023. do veljače 2024., na području Splitsko-dalmatinske i Zagrebačke županije, povezao u zajedničko djelovanje osumnjičenu četvorku s točno određenim ulogama i zaduženjima u zločinačko udruženje kako bi stekli nepripadnu materijalnu korist nezakonitom nabavom i prijevozom velikih količina cigareta i duhana iz BiH u Hrvatsku gdje je prodano na ilegalnom tržištu.

Da bi ostvario plan, prvookrivljeni je od treće i petookrivljenog naručivao veće količine duhanskih proizvoda bez duhanskih markica Ministarstva financija Republike Hrvatske i dogovarao s drugookrivljenim, treće, četvero i petookrivljenim prijevoz te isporuku i lokacije preuzimanja robe.

Preprodavali na ilegalnom tržištu

"Nadalje, II. do V. okr. su, prema uputama I. okr., vozilima dovozili krijumčarene duhanske proizvode na unaprijed dogovorene lokacije, nakon čega su u pratnji I. okr., koji je kao prethodnica osiguravao izbjegavanje eventualnih policijskih patrola, dovozili krijumčarenu robu sve do skrovitih tajnih lokacija. I. okr. je zatim organizirao daljnju prodaju tako pribavljenih cigareta i duhana većem broju kupaca", stoji u optužnici.

Tako su kupili, uvezli i radi daljnje prodaje prevezli najmanje 1.175 kilograma duhana i 173.250 komada cigareta čime su ostvarili i međusobno podijelili protupravnu imovinsku korist u iznosu od 161.659,22 eura.

Optužnicom se također drugookrivljeni tereti da je u razdoblju od 10. studenog 2023. do 14. veljače 2024., na širem području Hrvatske, povezao u zajedničko djelovanje treće i šestookrivljenog kako bi stekao nepripadne materijalne koristi nezakonitom nabavom i prijevozom velikih količina različitih vrsta cigareta i duhana iz Zagreba i Osijeka te konačno njihovom prodajom na ilegalnom tržištu.

"Tako je II. okr. od III. i VI. okr. naručivao veće količine duhanskih proizvoda bez duhanskih markica Ministarstva financija Republike Hrvatske koje su oni zatim, slijedom uputa II. okr., dopremali na unaprijed dogovorene lokacije, gdje ih je II. okr. preuzimao radi daljnje prodaje", dodaje USKOK.

Tako su prevezli prevezli najmanje sto kilograma duhana i 100.000 komada cigareta čime su ostvarili i međusobno podijelili protupravnu imovinsku korist u iznosu od 24.470,00 eura, zaključuje se u priopćenju.

