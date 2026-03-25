Splitska policija kod muškarca (72) pronašla pravu malu ilegalnu 'trgovinu'

Splitska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 72-godišnjakom za kojeg je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo neovlaštena trgovina.

Tijekom pretrage prostora na području Split, policija je pronašla i oduzela 45,6 kilograma sitno rezanog duhana, 6980 kutija različitih marki cigareta, 383 ručno spravljene cigarete sitno rezanog duhana, sve bez nadzornih markica Ministarstva financija.

Također su pronašli i oduzeli dvije digitalne vage za precizno mjerenje koje je koristio za vaganje duhana i 207 vrećica za vakuumiranje.

Foto: PU splitsko-dalmatinska

Provedenim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 72-godišnjak na ilegalnom tržištu radi dalje preprodaje nabavio duhan i cigarete, koje je skladištio na adresi prebivališta na području Splita, pakirao je u manje količine radi prodaje, odnosno preprodavao je robu čiji je promet zabranjen ili ograničen.

Nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu bit će podnesena kaznena prijava protiv 72-godišnjaka.

