Slavko Goluža se vratio nakon oporavka, pratimo Zrinjski, a evo tko bi mogao i u HNL...

Ako ste propustili, Net.hr-ov specijal „Ako ste propustili” i ovog ponedjeljka donosi pregled najvažnijih ekskluzivnih sadržaja objavljenih tijekom proteklog tjedna. Riječ je o već ustaljenoj rubrici koja okuplja najčitanije i najzanimljivije razgovore, analize i priče iz sportskog i društvenog života, s ciljem da na jednom mjestu donese sažetak ključnih događaja i tema koje su obilježile prethodne dane.

Tradicionalno, svakog ponedjeljka izdvajamo najvažnije tekstove, intervjue i podcast razgovore naših novinara i suradnika, koji su kroz tjedan donijeli niz ekskluzivnih uvida, komentara i analiza iz različitih sportskih i aktualnih tema. Ovaj pregled služi kao brzi podsjetnik na sve ono što je možda prošlo ispod radara, a vrijedi istaknuti.

Silviju Maksanu u podcastu Net.hr-a „Maksanov korner”, Silvijo Čabraja komentirao je aktualna zbivanja i izjavu sportskog direktora Hajduka Roberta Grafa, dok je Gordon Schildenfeld u istom podcastu otkrio i manje poznate detalje vezane uz Luku Modrića. U istom formatu, Patrik Ćavar najavio je dvije prijateljske utakmice Hrvatske protiv Švedske.

Silviju je također i pomoćni trener HŠK Zrinjski, Marijo Tot, govorio o glasinama o mogućem otkazu Igoru Štimcu, koje su se pojavile neposredno nakon osvajanja Kupa Bosne i Hercegovine. I za kraj imao je i ospežan intervju sa Slavkom Golužom otvorio je dušu u razgovoru nakon što je prebolio infarkt te se osvrnuo na oporavak i povratak svakodnevici.

U okviru serijala „Mundijalske priče” povodom Svjetskog prvenstva, Dominik Franculić je donio analizu susreta Portugala i Nizozemske, dok je u rukometnom segmentu razgovarao s Igorom Vorijem uoči prijateljske utakmice Hrvatske i Švedske.

Roko Silov je analizirao finale Kupa u kojem je Dinamo svladao Rijeku 2:0, uz komentar Nikole Jurčevića, a dotaknuo se i situacije u borbi za ulazak u SuperSport HNL, gdje nekoliko klubova i dalje ima matematičke šanse za plasman u najviši rang. Također je razgovarao s Paolom Kraljevićem, koji je za Hrvatsku nastupio na Svjetskom prvenstvu 2023., o aktualnim reprezentativnim temama. Osim toga, također je i pisao tekst vezan za situaciju u Zrinjskom i komentaru Marija Tota.

Vehmir Džakmić se osvrnuo na FNC 30 priredbu u Zadru, izdvojivši pet ključnih stvari koje smo mogli naučiti iz eventa, a uoči utakmice Hrvatske i Švedske razgovarao je i s Ivanom Ninčevićem o rukometnim analizama vezano za prijateljske utakmice sa Švedskom. Ujedno je pripremio i „Mundijalske priče”, uključujući i osvrt na sudbinu generacije čije je snove, prema analizi, obilježila jedna sudačka pogreška u grupnoj fazi.

Tonko Medvedec je odradio tekstualni prijenos utakmice Hrvatske i Švedske u Švedskoj, a ujedno je napisao i tekst o životu nakon igračke karijere, s fokusom na Hakana Šüküra i njegov put nakon završetka profesionalnog nogometa.