DEBITIRAO U LP /

Njemačka u šoku: Veliki Bayernov talent odabrao Hrvatsku

Foto: STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL/imago sportfotodienst/Profimedia

Pavić je za njemačku U-16 reprezentaciju odigrao 11 utakmica, a za Hrvatsku bi mogao debitirati već ove godine na Europskom prvenstvu do 17 godina u Estoniji

11.5.2026.
19:32
Sportski.net
Veliki talent Bayern Münchena koji je samo dva mjeseca nakon 16. rođendana debitirao za Bavarce, Filip Pavić, ubuduće će nositi kockasti dres umjesto bijelog dresa 'Elfa', objavio je HNS.

Pavić je rođen 19. siječnja 2010. godine u njemačkom Freisingu, a zbog hrvatskih roditelja i rođenja u Njemačkoj ima hrvatsku i njemačku putovnicu te može nastupati za obje reprezentacije. Pavić igra na pozicijama središnjeg i desnog braniča te defenzivnog veznjaka, a za Bayern je debitirao 18. ožujka ove godine u Ligi prvaka, zamijenivši hrvatskog reprezentativca Josipa Stanišića u 72. minuti. Pavić je tom prigodom postao najmlađi igrač Bayerna koji je nastupio u Ligi prvaka, ukupno treći najmlađi u povijesti tog elitnog natjecanja, stoji na stranicama Hrvatskog nogometnog saveza.

"Imam veliku zahvalnost, poštovanje i ljubav prema Njemačkoj, gdje sam odrastao i živim, gdje sam naučio igrati nogomet i gdje se imam priliku razvijati u jednom od najvećih svjetskih klubova, Bayernu, koji pruža sjajne uvjete i veliku podršku mladim igračima. S druge strane, odrastao sam u hrvatskoj obitelji, snažno osjećam te hrvatske korijene i želja mi je predstavljati Hrvatsku na međunarodnoj razini", izjavio je Filip Pavić za HNS-ovu službenu stranicu prilikom promjene sportskog državljanstva.

Pavić bi za Hrvatsku mogao igrati već na Europskom prvenstvu do 17 godina koje se ove godine održava u Estoniji.

Dodajemo kako je Pavić samo jedan u nizu igrača koje je HNS u posljednjim godinama uspio "privući". Posljednjih godina to im je uspjelo s Adrianom Segečićem, Patriceom Čovićem, Tinom Kusanovićem i brojnim drugim, a ranije s Ivanom Rakitićem, Joeom Šimunićem, Mladenom Petrićem...

Bayern MünchenHrvatska Nogometna Reprezentacija U-17HnsHrvatski Nogometni SavezMladi Vatreni
