FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'STRAŠAN ZLOČIN' /

Trebaju li pasti ostavke zbog tragedije u Drnišu? 'To je pogrešno, važnije je nešto drugo'

Trebaju li pasti ostavke zbog tragedije u Drnišu? 'To je pogrešno, važnije je nešto drugo'
×
Foto: Goran Stanzl, Dusko Jaramaz/PIXSELL

'Puno je važnije da iz ovakvih zločina izvučemo lekcije i vidimo postoji li prostora za prevenciju', smatra ministar branitelja Tomo Medved

18.5.2026.
12:23
Dunja Stanković
Goran Stanzl, Dusko Jaramaz/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved osudio je u ponedjeljak ubojstvo 19-godišnjeg mladića u Drnišu, koje je nazvao "strašnim zločinom". 

Komentirajući osude na račun policije, Medved se pozvao na raniju izjavu ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića koji je rekao da je policija učinila sve što je bilo u njezinoj nadležnosti. 

Ipak, mnogi smatraju da nije učinila dovoljno i pitaju se kako je osumnjičeni Kristijan Aleksić bio na slobodi iako je po Drnišu ljudima otvoreno prijetio. Osim toga, početkom 2000-ih već je osuđen za ubojstvo, a prije tri godine su kod njega našli ilegalno oružje. 

"Uvijek moramo sagledavati što se preventivno može učiniti. Pred sve nas koji upravljamo resorima se stavlja obveza promišljanja može li se još nešto napraviti da se ovakve stvari ne ponove", istaknuo je Medved nakon svečane primopredaje vatrogasnih vozila u Državnoj vatrogasnoj školi u Zagrebu. 

Vrijeme za ostavke?

Na novinarsko pitanje treba li tko od ministara dati ostavku, Medved je takvo razmišljanje ocijenio pogrešnim. "Puno je važnije da iz ovakvih zločina izvučemo lekcije i vidimo postoji li prostora za prevenciju. Nažalost, određen broj takvih zločina ne možete predvidjeti", zaključio je.

Zbog ničim izazvanog ubojstva 19-godišnjeg maturanta iz Drniša uhićen je Kristijan Aleksić koji je dva dana bježao od policije nakon što je u subotu navečer na terasi svoje kuće zapucao u mladića. 

Policija ga je pronašla jutros oko 2,30 sati na izlazu iz grada i svladala ga uz pomoć prisile. Kod njega su pronašli vatreno oružje i nož s 20 centimetara dugom oštricom.  

Počinitelj je od ranije poznat policiji te je 2023. godine prijavljen Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku za nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari, navodi PU šibensko-kninska. 

Tomo MedvedMinistarUbojstvoDrnišKristijan Aleksić
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike