Trebaju li pasti ostavke zbog tragedije u Drnišu? 'To je pogrešno, važnije je nešto drugo'

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved osudio je u ponedjeljak ubojstvo 19-godišnjeg mladića u Drnišu, koje je nazvao "strašnim zločinom".

Komentirajući osude na račun policije, Medved se pozvao na raniju izjavu ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića koji je rekao da je policija učinila sve što je bilo u njezinoj nadležnosti.

Ipak, mnogi smatraju da nije učinila dovoljno i pitaju se kako je osumnjičeni Kristijan Aleksić bio na slobodi iako je po Drnišu ljudima otvoreno prijetio. Osim toga, početkom 2000-ih već je osuđen za ubojstvo, a prije tri godine su kod njega našli ilegalno oružje.

"Uvijek moramo sagledavati što se preventivno može učiniti. Pred sve nas koji upravljamo resorima se stavlja obveza promišljanja može li se još nešto napraviti da se ovakve stvari ne ponove", istaknuo je Medved nakon svečane primopredaje vatrogasnih vozila u Državnoj vatrogasnoj školi u Zagrebu.

Vrijeme za ostavke?

Na novinarsko pitanje treba li tko od ministara dati ostavku, Medved je takvo razmišljanje ocijenio pogrešnim. "Puno je važnije da iz ovakvih zločina izvučemo lekcije i vidimo postoji li prostora za prevenciju. Nažalost, određen broj takvih zločina ne možete predvidjeti", zaključio je.

Zbog ničim izazvanog ubojstva 19-godišnjeg maturanta iz Drniša uhićen je Kristijan Aleksić koji je dva dana bježao od policije nakon što je u subotu navečer na terasi svoje kuće zapucao u mladića.

Policija ga je pronašla jutros oko 2,30 sati na izlazu iz grada i svladala ga uz pomoć prisile. Kod njega su pronašli vatreno oružje i nož s 20 centimetara dugom oštricom.

Počinitelj je od ranije poznat policiji te je 2023. godine prijavljen Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku za nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari, navodi PU šibensko-kninska.