Život nakon vile: Zaviri iza kulisa najgledanije sezone američke verzije Love Islanda u spin-offu koji stiže na Voyo

Odgovor donosi spin-off serija 'Love Island: Beyond the Villa', koja od 21. svibnja stiže na Voyo kao savršeno zagrijavanje za dugo, vruće ljeto. Serija nudi jedinstven pogled na to kako izgleda kada obični ljudi preko noći postanu slavni, a snovi o slavi, novcu i utjecaju počinju pokazivati i svoju mračniju stranu.

Život nakon raja: Što se dogodi kad se kamere ugase?

Šesta sezona američkog 'Love Islanda' postigla je nevjerojatan uspjeh, dijelom zahvaljujući izvanrednoj postavi otočana koja je stvorila istinska prijateljstva, šarmantne ljubavne priče i napete sukobe bez pravih negativaca. No, 'Izvan vile' otkriva da život pod svjetlima reflektora u Los Angelesu nije nimalo jednostavan. Mnogi su planirali povratak na svoje stare poslove ili nastavak obrazovanja, no prilika da postanu influenceri s milijunima pratitelja bila je previše primamljiva.

Kenny Rodriguez mašta o povratku na svoj ispunjeniji posao u prodaji, dok je Kaylor Martin priznala: 'Jako sam zahvalna, nemojte me krivo shvatiti, ali bila sam sretnija sa svojim malim životom nego s ovim.'

Njihovi životi sada se vrte oko društvenih mreža, snimanja svakodnevice za gladne pratitelje i prisustvovanja zabavama u Hollywoodu. Nekoć spontani odnosi sada djeluju kao poslovni kontakti, a prijateljstva i ljubavne veze postaju roba za javnu potrošnju. Ta nova stvarnost duboko je utjecala na njihovo mentalno zdravlje. Aaron Evans, koji je u vili imao ulogu svojevrsnog negativca, bori se s posljedicama javne osude, dok Kaylor otvoreno govori o tjeskobi koju joj stvara slava.

Stare napetosti i nove drame u Gradu Anđela

'Love Island: Beyond the villa' dokazuje da se drama nije završila s krajem showa. Naprotiv, tek je započela. Gledatelji će svjedočiti raspadu prijateljstva između Liv Walker i Kaylor Martin, koje se sukobljavaju oko sitnih laži i osjećaja izoliranosti. Njihov odnos dodatno komplicira neugodan ponovni susret Kaylor i njezinog bivšeg dečka Aarona, čiji napeti pogledi i neizgovorene riječi otkrivaju da rane još nisu zacijelile.

I dok se neka prijateljstva raspadaju, parovi koji su zajedno napustili vilu suočavaju se s vlastitim iskušenjima. JaNa Craig i Kenny Rodriguez, jedan od omiljenih parova, ulaze u rasprave oko zajedničkog života i budućnosti. Pobjednici sezone, Serena Page i Kordell Beckham, održavaju vezu na daljinu dok on gradi glumačku karijeru, što Serenin put prema poslovnom uspjehu čini pomalo melankoličnim. Istovremeno, Kendall Washington prolazi kroz osobni 'rebranding' nakon što je u javnost procurila kompromitirajuća snimka zbog koje je prekinuo s djevojkom Nicole. Njihovo suočavanje pred kamerama opisano je kao boksački meč u kojem nema pobjednika.

'Love Island: Beyond the villa' nije samo nastavak, već i korekcija bajkovite slike stvorene u vili. To je realan prikaz onoga što se događa kada reality show postane ekosustav, a njegovi sudionici ljudi s telefonima, obožavateljima, ali i stvarnim osjećajima. Serija pruža fascinantan uvid u cijenu slave i pritisak koji dolazi s životom pod mikroskopom, nudeći gledateljima sirovu i necenzuriranu istinu o životima koje su toliko zavoljeli pratiti na ekranu. Od četvrtka 21. svibnja gledaj 'Love Island: Beyond the villa', a do tada možeš gledati 6. sezonu 'Love Island USA' da se prisjetiš drame i nastaviš gdje si stao.

