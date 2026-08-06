Poznati liječnik razotkrio prevaru s lijekovima za mršavljenje: 'Nemojte to kupovati'

Liječnik britanskog NHS-a, dr. Amir Khan, javno je pozvao ljude da izbjegavaju proizvod za mršavljenje nakon što su ga preplavile poruke pratitelja i članova obitelji. Njegovo upozorenje dolazi u vrijeme kada je popularnost lijekova za mršavljenje, poput Wegovyja i Mounjara, dosegnula vrhunac, no s njom je porastao i rizik od sofisticiranih prevara koje koriste umjetnu inteligenciju.

Dr. Khan, poznato lice s televizije ITV, oglasio se na Instagramu kako bi upozorio svoje pratitelje na lažni video u kojem on navodno reklamira lijek za mršavljenje pod nazivom "Osanix". Riječ je o takozvanom "deepfake" videu, stvorenom uz pomoć umjetne inteligencije kako bi se manipuliralo gledateljima.

"Tim, jako mi je žao, ali jedna tvrtka koristi moj 'deepfake' AI video i prikazuje kao da reklamiram njihov besmisleni proizvod, Osanix - ne kupujte ga", napisao je u objavi.

"Ne znam što je u njemu, mogao bi biti prepun nuspojava i vjerojatno uopće ne djeluje. Nemojte bacati svoj teško zarađeni novac."

'Ne znam što je unutra'

U samom videu, dr. Khan je objasnio da mu se javilo "jako puno ljudi", uključujući i članove obitelji, koji su ga pitali trebaju li koristiti spomenuti proizvod nakon što su vidjeli reklamu u kojoj se on pojavljuje.

"To nisam ja, to je lažni AI. Koriste neki moj stari video i prerađuju ga u lažni oglas", pojasnio je, dodajući da su prevaranti na isti način iskoristili i druge slavne osobe, poput komičara Petera Kaya i voditelja Jeremyja Clarksona.

Njegova je poruka bila nedvosmislena: "To nije stvarno, ne kupujte ga. Ne znam što je unutra, moglo bi biti krcato nuspojavama. Ne bih ga kupio. Ne bih potrošio ni centa na njega i ne bih ga unio u svoje tijelo."

Naglasio je ključnu stvar po kojoj se prepoznaje prevara: "Ako se tvrtka mora služiti lažnim AI besmislicama i koristiti nekoga kome ljudi vjeruju da bi prodala svoje stvari, toj se tvrtki i proizvodu ne može vjerovati."

Rastuća opasnost od 'deepfake' oglasa

Slučaj dr. Khana samo je jedan primjer rastućeg i opasnog trenda. Lažni oglasi generirani umjetnom inteligencijom predstavljaju ozbiljnu prijetnju koja uključuje financijske prevare, krađu identiteta i glasa putem "deepfake" tehnologije, širenje obmanjujućih medicinskih informacija te značajnu štetu ugledu stvarnih brendova i javnih osoba.

Prevaranti koji stoje iza ovakvih oglasa često promoviraju neodobrene suplemente ili krivotvorene verzije popularnih GLP-1 lijekova.

Koriste umjetnu inteligenciju za oponašanje glasova, lažno predstavljanje zdravstvenih stručnjaka i stvaranje uvjerljivih, ali potpuno lažnih, videa sa slavnim osobama kako bi naveli ljude na kupnju potencijalno opasnih proizvoda. Dr. Khan je upozorio da će, nažalost, ovakve prevare postajati sve češće.

Kako sigurno koristiti lijekove za mršavljenje?

Sam dr. Khan inače se zalaže za destigmatizaciju korištenja odobrenih lijekova za mršavljenje, naglašavajući kako pretilost nije stvar nedostatka volje, već složena kronična bolest.

Ipak, on i drugi stručnjaci neprestano naglašavaju da je ključna sigurnost. Jedini siguran način za korištenje lijekova za mršavljenje jest nabaviti ih preko kvalificiranog zdravstvenog djelatnika nakon temeljitog kliničkog pregleda, a ne kupovati ih s nereguliranih internetskih stranica, piše Mirror.

Popularnost lijekova poput semaglutida (Wegovy) i tirzepatida (Mounjaro) je neupitna. Riječ je o snažnim lijekovima koji se izdaju isključivo na recept i zahtijevaju pažljiv liječnički nadzor kako bi se upravljalo nuspojavama, poput mučnine, nadutosti i refluksa kiseline, te kako bi se potvrdilo da su prikladni za vaše zdravstveno stanje.

Lijekovi za mršavljenje nisu sigurni za svakoga. Posebno se savjetuje oprez ili potpuno izbjegavanje osobama s određenim postojećim stanjima. Primjerice, dr. Khan je upozorio da kod osoba s dijabetičkom bolešću oka nagli pad šećera u krvi uzrokovan ovim lijekovima može pogoršati stanje i povećati rizik od sljepoće.

Upozorenje dr. Khana snažan je podsjetnik da u digitalnom dobu treba biti izuzetno oprezan. Prije nego što povjerujete oglasu, pogotovo ako zvuči predobro da bi bio istinit, provjerite izvor i uvijek se posavjetujte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom. Zdravlje je previše dragocjeno da bi se riskiralo zbog lažnih obećanja upakiranih u tehnološki naprednu prevaru.

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