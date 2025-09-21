Ana Klaudija Đuras nije fan šminke: Prirodna ljepotica otkrila nam trik za svježi look, ali i što ne voli

Loto djevojka i inženjerka Ana Klaudija Đuras (31) u lipnju ove godine uplovila je u bračne vode s hrvatskim pjevačem Alenom Đurasom (32). Kao mladenka je blistala u dugoj elegantnoj vjenčanici, a kakav stil odijevanja preferira inače te kako izgleda njezina beauty rutina, otkrila nam je poznata voditeljica.

S nama je podijelila male beauty trikove, kao i što se kod nje uvijek može pronaći u torbi, a više o tome pročitajte u nastavku.

Kako izgleda vaša dnevna beauty rutina?

Moja jutarnja rutina je baš jednostavna – umijem se vodom i stavim SPF (faktor zaštite od sunca). Ako imam nešto dogovoreno, stavim i šminku, ali često samo sredim obrve i stavim korektor ondje gdje smatram da je potreban. Ne volim komplicirati i mislim da koža voli kada je pustiš da diše. Navečer uvijek dobro očistim lice micelarnom i gelom za pranje lica, a ponekad napravim i piling. Na kraju rutine uvijek stavim hidratantnu kremu.

Kao javna ličnost, postoje li neki beauty trikovi koje su vam otkrili poznati stilisti i vizažisti?

Vidjela sam stvarno puno trikova, ali iskreno, nisam baš vješta u njihovoj primjeni (smijeh). Naučila sam da je najbolji trik dobar san i dobro raspoloženje jer sam tada manje opterećena izgledom. Jedan trik koji sam odmah usvojila je – rumenilo. Kada ga stavim, odmah izgledam svježije, kao da sam se barem malo naspavala.

Izlazite li iz kuće češće bez šminke ili sređeni od glave do pete?

Da je po mom, trenirka ili tajice bile bi službeni dress code za sve! (smijeh) Najčešće sam u sportskoj odjeći i bez šminke, a kada situacija to zahtijeva, naravno da se prilagodim i sredim. U situacijama kada mogu birati, biram udobnost i prirodan izgled.

Održavanje kovrčave kose nije lako, a kako je vi održavate? Koji su preparati za vas spas?

Kod kovrča jednostavno nema prečica. Nakon pranja obavezno koristim regenerator za raščešljavanje, a onda kreće moj mali ''arsenal'' – krema, gel i pjena. Na kraju sve sušim difuzorom. Ako slučajno preskočim neki korak ili ne stavim dovoljno proizvoda, kosa odmah krene svojim putem i ponaša se kao da ima vlastitu volju – i to protiv gravitacije! (smijeh) Zanimljivo je da mi je u svemu ostalom filozofija - manje je više, ali s kosom je baš obrnuto, tu je uvijek više je više.

Koji beauty proizvodi se uvijek mogu naći u vašoj torbi?

Balzam za usne i krema za ruke. To su moji mali spasitelji jer se stalno borim protiv suhe kože. Sve ostalo može i ne mora, ali ova dva su uvijek tu.

Koji je vaš must-have komad u ormaru?

Obične majice kratkih rukava i traperice visokog struka. Te majice su u par boja, bez natpisa, da sve ide sa svime. Nemam ni živaca ni vremena puno razmišljati o kombinacijama – važno mi je da je praktično, jednostavno i da se osjećam dobro.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Večeras ste mogli uživati u potpunoj pomrčini Mjeseca, nova stiže već 2028.