Zaručila se, ali vjenčanje nije dočekala: Preminula (27) nakon borbe s rijekim rakom

Doktorica i zdravstvena influencerica Patricia Keller iz Cuiabáa u Brazilu preminula je u 27. godini nakon teške borbe s rijetkim i agresivnim oblikom raka. Vijest o njezinoj smrti stigla je početkom ovog tjedna, više od godinu dana nakon što joj je dijagnosticiran osteosarkom, oblik raka koji zahvaća kosti, pišu strani mediji.

Njena majka, Jane Keller Pereira, otkrila je za Need to Know da se Patricijino stanje pogoršalo 14. rujna. "Nazvala me da se oprosti, rekla mi je da me voli, da voli svoju obitelj, tražila je oprost i rekla da više ne može izdržati. Jako je patila. Imala je velike bolove," ispričala je.

Patricia je dijagnozu prvi put podijelila sa svojom publikom u prosincu 2024. godine, koristeći Instagram i TikTok kako bi inspirirala druge kroz svoju borbu s bolešću i strast prema beauty proizvodima.

Unatoč teškoj bolesti, 19. srpnja 2025. zaručila se sa svojim dugogodišnjim dečkom, a sretnu vijest podijelila je na Instagramu uz fotografiju i opis: "Dan kada smo se zaručili. Volim te, ljubavi."

Simptome je počela primjećivati početkom 2024., kada joj desna ruka nije normalno funkcionirala. Nakon tri biopsije potvrđena joj je malignost, a terapija je uključivala kemoterapiju koja je započela u kolovozu te operaciju u prosincu iste godine.

Osteosarkom je rijedak oblik raka kostiju. Prema podacima Američkog društva za borbu protiv raka, u Sjedinjenim Državama godišnje se dijagnosticira oko 1.000 novih slučajeva.

