Marko Vuletić u detalje objasnio koliko ga je stajala renovacija stana: 17 tisuća samo za namještaj?

Influencer Marko Vuletić (25), kojeg publika najbolje poznaje po duhovitim videima na društvenim mrežama, nedavno je uselio u svoj novi stan u Zagrebu. Proces renovacije pratio je s tisućama pratitelja, a sada je odlučio otkriti i koliko ga je cijela investicija zapravo koštala – od kupnje do završnog uređenja.

"PDV još čekam. Postoji caka da se mladima i prvim vlasnicima stana taj novac vrati. Tako da ću platiti PDV i vratit će se na neki način", objasnio je Vuletić u videu koji je u jednom danu pregledan više od 200 tisuća puta.

Troškovi

Već na samom početku odlučio je potpuno preurediti stan, što je značilo i ozbiljne izdatke:

Rušenje zidova i odvoz šute: 5250 eura

Nova električna instalacija: 4000 eura

Vodovodne instalacije i kupaonica: 6700 eura

Namještaj po mjeri (kuhinja, ormari, otok, radni stol, komoda): oko 17.000 eura

Vrata: 3500 eura

PVC prozori: 8500 eura

Utičnice: 300 eura

Estrih, bojanje i zidovi ("da stan izgleda lijepo"): 17.000 eura

"Dakle, od nule do ovako kako je", rekao je Marko, priznajući da su ga radovi koštali više nego što je u početku očekivao.

♬ original sound - Marko Vuletić @divamv Kupatilo me šokira svaki put kad uđem. Zvijezda svega je ovaj tuš, stvarno je divan, a ogledalo mi je toliko fora. Kroz njega se malo vidi, dovoljno da uhvatiš obrise drugih stvari u kupaonici. S druge strane, tu su crne pipe, wc daska koja se lako čisti, umivaonik… ma, apsolutno sve je po mom. Lapidus (@salon.lapidus na IG) na Novom Zagrebu mi je, osim s pločicama, brutalno pomogao i s odabirom ostalih stvari za kupaonicu. „Hladnjak“, kako ga ja zovem, skriva sve što ne želim da se vidi, a sušilica i perilica u zasebnoj prostoriji su šlag na kraju. Kako vam se čini? Meni se sve nekako baš lijepo uklopilo. #markorenovira

Ukupna cijena i vrijednost stana

Bez namještaja i pločica, kupnja i renovacija iznosili su 257.250 eura, dok je konačna cifra, kada se sve zbroji, dosegla 283.000 eura. Vuletić je istaknuo da je kvadrat u startu plaćao 2800 eura, a danas njegov stan vrijedi oko 4000 eura.

"Može biti puno jeftinije, može biti puno skuplje – sve zavisi od toga kakve materijale želite, kakve radnike želite i naravno, koliko posla zapravo ima", zaključio je, dodavši da je na nekim stvarima ipak mogao uštedjeti.

@divamv Ne znam kako opisati ovu prostoriju, osjećam se kao da ovo nije moje. Kauč je savršeno udoban, a namještaj od stola do sitnih detalja poput sata cijelu prostoriju čini čarobnom. Kad se uđe s vrata, svi komentiraju: "Wow, kako je lijepo otvoreno!" Puno vas je očekivalo dvije spavaće sobe, ali ja sam presretan što su svi nosivi zidovi dopustili ovakvo otvaranje prostora. U stanu se stvarno uživa, iz kuhinje mogu gledati TV, a cijela komunikacija kada su gosti tu je fora jer smo svi zajedno u tako velikom prostoru. Tepih mi je možda i najdraži, a odmah iza njega ova slika, koja ne predstavlja puno, jednostavna i hladna (baš kako ja volim). Znam da fali malo života, recimo neka biljka, ali puštam si da prvo živim u prostoru pa kad skužim gdje bi mogla doći, kupim si i to. Bonami.hr je mjesto odakle je sav namještaj (osim ovog rađenog po mjeri), i sad kad je dnevni boravak završen, moram priznati da nema mane. Brzi su i odlični u komunikaciji. Kako vam se sviđa? #markorenovira @Bonami.hr ♬ original sound - Marko Vuletić

Reakcije pratitelja

Objava je izazvala brojne reakcije – od nevjerice do podrške.

"Zar je normalno da majstori toliko naplaćuju svoj rad?", zapitao se jedan pratitelj, dok je drugi u šali dodao: "Druže, meni se zavrti u glavi od tih cifri, za te pare si mogao kupiti kuću ključ u ruke hahaha".

Mnogi su, međutim, pohvalili njegovu transparentnost i otvorenost, ističući da je rijetkost da netko javno podijeli sve detalje o troškovima vlastite nekretnine.

POGLEDAJTE VIDEO: Apokalipsa na farmama! U smrt ide 11.600 svinja, ministar: 'Širi se isključivo zbog ljudskog faktora'