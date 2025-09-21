Marko Vuletić u detalje objasnio koliko ga je stajala renovacija stana: 17 tisuća samo za namještaj?
Jedan od najpopularnijih domaćih influencera poznat je po svojoj transparentnosti pa je tako na društvenim mrežama objavio prezentaciju svojih troškova za stan
Influencer Marko Vuletić (25), kojeg publika najbolje poznaje po duhovitim videima na društvenim mrežama, nedavno je uselio u svoj novi stan u Zagrebu. Proces renovacije pratio je s tisućama pratitelja, a sada je odlučio otkriti i koliko ga je cijela investicija zapravo koštala – od kupnje do završnog uređenja.
"PDV još čekam. Postoji caka da se mladima i prvim vlasnicima stana taj novac vrati. Tako da ću platiti PDV i vratit će se na neki način", objasnio je Vuletić u videu koji je u jednom danu pregledan više od 200 tisuća puta.
Troškovi
Već na samom početku odlučio je potpuno preurediti stan, što je značilo i ozbiljne izdatke:
Rušenje zidova i odvoz šute: 5250 eura
Nova električna instalacija: 4000 eura
Vodovodne instalacije i kupaonica: 6700 eura
Namještaj po mjeri (kuhinja, ormari, otok, radni stol, komoda): oko 17.000 eura
Vrata: 3500 eura
PVC prozori: 8500 eura
Utičnice: 300 eura
Estrih, bojanje i zidovi ("da stan izgleda lijepo"): 17.000 eura
"Dakle, od nule do ovako kako je", rekao je Marko, priznajući da su ga radovi koštali više nego što je u početku očekivao.
Ukupna cijena i vrijednost stana
Bez namještaja i pločica, kupnja i renovacija iznosili su 257.250 eura, dok je konačna cifra, kada se sve zbroji, dosegla 283.000 eura. Vuletić je istaknuo da je kvadrat u startu plaćao 2800 eura, a danas njegov stan vrijedi oko 4000 eura.
"Može biti puno jeftinije, može biti puno skuplje – sve zavisi od toga kakve materijale želite, kakve radnike želite i naravno, koliko posla zapravo ima", zaključio je, dodavši da je na nekim stvarima ipak mogao uštedjeti.
Reakcije pratitelja
Objava je izazvala brojne reakcije – od nevjerice do podrške.
"Zar je normalno da majstori toliko naplaćuju svoj rad?", zapitao se jedan pratitelj, dok je drugi u šali dodao: "Druže, meni se zavrti u glavi od tih cifri, za te pare si mogao kupiti kuću ključ u ruke hahaha".
Mnogi su, međutim, pohvalili njegovu transparentnost i otvorenost, ističući da je rijetkost da netko javno podijeli sve detalje o troškovima vlastite nekretnine.
