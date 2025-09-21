Vijetnamski pjevač Duc Phuc pobijedio je na Interviziji, ruskoj alternativi Eurovizije (ESC), koja je održana u Moskvi u subotu navečer.

Na natjecanju, koje se održalo pred otprilike 11. 000 gledatelja u koncertnoj dvorani Live Arena u Moskvi, a prenosila ga je državna televizija Kanal 1, sudjelovalo je više od 20 zemalja.

Foto: Profimedia

Duc Phucova pjesma "Phu Dong Thien Vuong" (Nebeski kralj Phu Donga) dobila je 422 boda od međunarodnog žirija sastavljenog od predstavnika zemalja sudionica.

Nomadski trio iz Kirgistana osvojio je drugo mjesto s 373 boda, a slijedi ga Dana al Meer iz Katra s 369 bodova.

Putin: "Intervizija promiče očuvanje kulturnog identiteta"

Za razliku od ESC-a, Intervizija ne dopušta glasanje javnosti.

Subotnje natjecanje, koje je trajalo tri i pol sata, započelo je porukom ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji je rekao da događaj promiče očuvanje kulturnog identiteta.

„Poštovanje tradicionalnih vrijednosti i raznolikosti kultura temeljna je ideja natjecanja i inspirira sudionike da postignu umjetničke visine“, rekao je Putin, koji je u veljači osobno naredio oživljavanje koncepta iz sovjetskog doba.

Foto: Profimedia

Rusiji je zabranjeno sudjelovanje na Eurosongu od 2022. godine, kada je Moskva pokrenula svoju potpunu invaziju na Ukrajinu.

Intervizija se smatra Putinovim konzervativnim protuprojektom europskoj glazbenoj ekstravaganciji, koja je bila popularna i u Rusiji.

„Neće biti perverzija ili ismijavanja ljudske prirode“, rekao je ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, misleći na liberalni i queer-friendly Eurosong.

POGLEDAJTE VIDEO: Prve reakcija nakon derbija: Pogledajte što su rekli navijači Hajduka