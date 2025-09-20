Preminuo je Mirko Gašparević: Tamburaška legenda otišla je prerano

Danas poslijepodne iznenada je preminuo Mirko Gašparević – Mirka, član Najboljih hrvatskih tamburaša i jedan od ključnih ljudi tamburaške scene.

Gašparević je bio uz bend od samih početaka, kada su još djelovali pod imenom Zlatni Dukati sredinom osamdesetih godina. Više od četiri desetljeća s njima je svirao, nastupao diljem Hrvatske i inozemstva, te ostavio dubok trag u tamburaškoj glazbi.

Kolege se oprostili od njega

"Dragi prijatelji, s velikom tugom i boli javljamo da nas je – iznenada i prerano – napustio naš Mirka. Više od 40 godina dijelili smo pozornicu, dobro i zlo, proputovali zajedno tisuće kilometara i proveli brojne neprospavane noći... Još sinoć smo u prepunom šatoru Vinkovačkih jeseni Hrvoju zajedno pjevali 'Prijatelju moj'. Od danas će ta pjesma imati potpuno novo značenje. 'Opet ćemo skupa ja i ti tambure zasvirati'... Dragi Mirka, počivaj u miru! I hvala ti za sve divne godine!", objavili su Najbolji hrvatski tamburaši na društvenim mrežama.

