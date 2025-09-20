Matthew McConaughey odbio 14,5 milijuna dolara za filmsku ulogu, razlog je bizaran
Glumac je otkrio razlog svoje odluke
Američki glumac Matthew McConaughey (55) nedavno je tijekom gostovanja u podcastu "The Diary of a CEO" otkrio da je odbio ponudu od čak 14,5 milijuna dolara jer više nije želio nastaviti glumiti u romantičnim komedijama.
Glumac je objasnio svoj razlog.
"Dobivao sam kvantitet, ali ne i kvalitetu. Ono što želim raditi su drame, ali Hollywood mi ih ne želi ponuditi, bez obzira na to na koliko smanjenje plaće pristanem", poručio je.
Prije nego što se odlučio fokusirati na dramske uloge, McConaughey je glumio u romantičnim komedijama poput "How to Lose a Guy in 10 Days", "Failure to Launch", "Fool’s Gold" i "Ghosts of Girlfriends Past".
"Ako ne mogu raditi ono što želim, prestat ću raditi ono što sam dosad radio. Otišao sam na svoje imanje u Teksasu i rekao svom agentu: ‘Nema više romantičnih komedija’", rekao je.
Glumac je napravio dvogodišnju pauzu od glume, a ponude su s vremenom postajale sve rjeđe. Ipak, ponuđeno mu je osam milijuna dolara, potom 10 milijuna, pa 12 milijuna, sve dok konačno nisu stigli s ponudom od 14,5 milijuna dolara.
"Pročitao sam ponudu i rekao: ‘Ne, hvala. To ne radim.’ Vratili su se s većom ponudom. Opet sam rekao: ‘Ne, hvala.’ Kad su stigli do 14,5 milijuna, rekao sam: ‘Dajte mi da to ponovo pročitam’. Ponovno sam to pročitao, bile su iste riječi koje su bile u ponudi od osam milijuna dolara koju sam odbio, ali je bila bolje napisana", ispričao je McConaughey.
