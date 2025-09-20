Matthew McConaughey odbio 14,5 milijuna dolara za filmsku ulogu, razlog je bizaran

Američki glumac Matthew McConaughey (55) nedavno je tijekom gostovanja u podcastu "The Diary of a CEO" otkrio da je odbio ponudu od čak 14,5 milijuna dolara jer više nije želio nastaviti glumiti u romantičnim komedijama.

Glumac je objasnio svoj razlog.

"Dobivao sam kvantitet, ali ne i kvalitetu. Ono što želim raditi su drame, ali Hollywood mi ih ne želi ponuditi, bez obzira na to na koliko smanjenje plaće pristanem", poručio je.

Foto: Profimedia

Prije nego što se odlučio fokusirati na dramske uloge, McConaughey je glumio u romantičnim komedijama poput "How to Lose a Guy in 10 Days", "Failure to Launch", "Fool’s Gold" i "Ghosts of Girlfriends Past".

"Ako ne mogu raditi ono što želim, prestat ću raditi ono što sam dosad radio. Otišao sam na svoje imanje u Teksasu i rekao svom agentu: ‘Nema više romantičnih komedija’", rekao je.

Glumac je napravio dvogodišnju pauzu od glume, a ponude su s vremenom postajale sve rjeđe. Ipak, ponuđeno mu je osam milijuna dolara, potom 10 milijuna, pa 12 milijuna, sve dok konačno nisu stigli s ponudom od 14,5 milijuna dolara.

"Pročitao sam ponudu i rekao: ‘Ne, hvala. To ne radim.’ Vratili su se s većom ponudom. Opet sam rekao: ‘Ne, hvala.’ Kad su stigli do 14,5 milijuna, rekao sam: ‘Dajte mi da to ponovo pročitam’. Ponovno sam to pročitao, bile su iste riječi koje su bile u ponudi od osam milijuna dolara koju sam odbio, ali je bila bolje napisana", ispričao je McConaughey.

POGLEDAJTE VIDEO: Čak 70 posto Hrvata zarađuje ispod prosjeka! 'Mora doći do korekcije'