Vedrana Rudan pokazala kakvo je stanje WC-a u Rijeci: 'Živimo li u istoj zemlji?'

Spisateljica Vedrana Rudan (75) ponovno je podigla prašinu na društvenim mrežama. Ovoga puta, pažnju javnosti nije izazvao njezin tekst, već fotografije koje je podijelila.

Vedrana je nedavno šokirala pratitelje snimkama sanitarnih prostorija zagrebačke bolnice Sveti Duh. Na fotografijama se nalaze zaprljani WC-i i polomljeni držači papira, nakon čega su se nizale kritike na društvenoj mreži.

Sada je, međutim, pokazala posve drugačiju sliku. Na svom je profilu objavila pet fotografija riječke onkologije, na kojima se nalaze uredni WC-i, sapunom, dezinficijensom i malom stolicom u tušu.

“Na riječkoj Onkologiji. Pacijenti zagrebačke bolnice Sveti Duh, hoćete li se, kad vidite ove fotke, upitati živimo li mi Riječani i vi iz Metropole u istoj zemlji?“ napisala je Rudan te izazvala val komentara.

"Drugačijii higijenski standardi. I stari WC može biti uredan i čist, ali ga prvo treba dobro oprati", "Svaka čast na urednosti", "Prekrasno čisto i uredno", nizali su se komentari.

