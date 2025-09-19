Heidi Klum na stezniku izvezla nadimke svojih grudi, a evo što je bio povod

Manekenka i televizijska zvijezda Heidi Klum (52), poznata po svojim spektakularnim kostimima i legendarnim zabavama povodom Noći vještica, ove je godine otišla korak dalje – osmislila je vlastitu verziju Oktoberfesta pod nazivom "HeidiFest" u SAD-u.

Za ovu posebnu prigodu Klum je odabrala tradicionalni dirndl, ali u vlastitom glamuroznom stilu. U crvenom kompletu s dubokim dekolteom, cvjetnom krunom u plavoj kosi i salonkama iste boje, manekenka se izdvojila među mnoštvom. "Nosim crveno jer sam zaljubljena", izjavila je na crvenom tepihu, jasno aludirajući na svoj brak s glazbenikom Tomom Kaulitzom (36), čije je ime nosila i oko vrata u obliku velikog privjeska.

Dala nadimke svojim grudima

Heidi je poseban naglasak stavila na humor. Na bijeloj bluzi ispod steznika izvezla je nadimke svojih grudi, "Hans" i "Franz". Nadimci potječu još iz njezina prvog snimanja za "Sports Illustrated", kada su joj stalno "bježale" iz bikinija pa im je fotograf u šali dao tipična njemačka imena.

Klum je priznala da, unatoč svom podrijetlu, nikada nije bila na pravom Oktoberfestu.

"U SAD-u me često pitaju kako je na najvećem folk festivalu na svijetu. Kad kažem da nikada nisam bila, svi su iznenađeni. Govore mi: 'Ti si iz Njemačke, kako je to moguće?' I u nekom trenutku sam pomislila – to je stvarno glupo. Zato sam odlučila napraviti vlastitu zabavu", objasnila je.

