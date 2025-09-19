Ella Dvornik se otvorila po pitanju bivših veza i otkrila što ju je mučilo

Influencerica Ella Dvornik (34) ponovno je privukla pažnju svojih pratitelja otvorenim i osobnim objavama na Instagramu. Uz fotografije na kojima pozira u crnim bermudama, svijetloj prugastoj košulji, tenisicama i upečatljivoj žutoj torbi, influencerica je podijelila i dublju introspektivnu poruku o svom identitetu, životnim iskustvima i načinu na koji se nosi s izazovima.

'Živim u muškoj energiji'

U objavi koja je izazvala veliki interes, Ella je napisala kako često osjeća da živi u muškoj energiji, unatoč tome što joj, kako kaže, "ženske ne nedostaje".

"Uvijek sam se družila s dečkima i dečki su mi uvijek bili bolji prijatelji. U svim vezama sam si ja na kraju postala dečko – ta snažna muška podrška koja vodi i štiti", iskreno je priznala, a dodala je i da su njezini partneri često preuzimali pasivniju, gotovo 'žensku' ulogu, dok je ona bila ta koja čuva, tješi i štiti.

Ella nije stala samo na razmatranju svoje energije i uloga u odnosima – dotaknula se i unutarnjeg "djeteta" koje, kako kaže, stalno potiskuje kako bi se prilagodila odraslom svijetu.

"Osim muške energije, prati me i to dijete u meni koje se stalno bori da dođe na svjetlo dana… zato ovdje outfit i izgleda kao da sam dečkić školarac", napisala je, također je istaknula i kako se često osjeća kao da je u procesu neprestanog učenja i osobnog razvoja.

Podsjetimo, Ella Dvornik (34) 10 je godina bila u vezi s britanskim poduzetnikom Charlesom Pearceom (47), od čega četiri u braku. U kolovozu 2023. godine influencerica je potvrdila da je ljubavi došao kraj. Nekadašnji bračni par dobio je dvije kćerkice, Balie Dee (7) i Lumi Wren (5), a trenutno imaju podijeljeno skrbništvo.

