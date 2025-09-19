Isplivao razgovor između Halida i direktora kliničkog centra: Evo kako stvari stoje

Legendarni pjevač Halid Bešlić (71) polako se oporavlja nakon zdravstvenih problema, a poruka podrške stigla je i od njegovog prijatelja Vlade Đajića, direktora Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske koji mu je zahvalio u ime korisnika Centra za osobe s Down sindromom iz Banje Luke.

Vlado je Halidu poslao fotografiju koju su napravili korisnici Centra za osobe s Down sindromom u Banjoj Luci. Nakon toga je podijelio prepisku s Bešlićem u kojoj mu je legendarni pjevač napisao da ga drže u bolničkoj sobi i da ih voli.

"Naš dragi Halid zahvalio nam je na lijepim željama za brzo ozdravljenje. Volimo te od srca" napisao je Đajić u ime sebe i prijatelja iz Centra za osobe s Down sindromom u Banjoj Luci.

Podsjetimo, poznato je da su Đajić i Bešlić prijatelji, a Đajić mu je prije nekoliko godina spasio život otkrivši suženje na krvnim žilama.

