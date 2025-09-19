Nakon što je svijet šokirala vijest da je pronađeno tijelo tinejdžerice u Tesli, učitelj iznio mračne tajne

Svijet je nedavno šokirala vijest da je u automobilu američkog pjevača Davida Anthonyja Burkeyja (20) pronađeno tijelo djevojke Celeste (15), a sada su na vidjelo izašli novi detalji.

Ovaj strašan slučaj trenutno se istražuje kao ubojstvo, a policija još nije imenovala osumnjičenog niti osobu od interesa. Jedan od bivših učitelja Celeste, koji joj je predavao u školi Lakeland Village u Lake Elsinoreu, otkrio je policiji da je bio upućen u to da je ona stalno izostajala iz škole, međutim nije znao ništa o njenom privatnom životu. Učitelj je pokazao fotografiju djevojke ispred školskog postera i rekao da je “nestala još dok ju je on podučavao”.

Celeste je prvi put nestala početkom 2024. godine, nakon što se navodno upoznala s pjevačem preko društvenih mreža. Učitelj tvrdi da je tada pobjegla u Hollywood s njim, ali ju je policija pronašla i vratila majci. Drugi put je nestala u svibnju 2024., a sve do ove nedjelje učitelj nije znao što se s njom dogodilo.

Podsjetimo, policija u Los Angelesu izvršila je u srijedu navečer pretres kuće u Hollywood Hillsu gdje je navodno živio 20-godišnji David poznat po d umjetničkim imenom D4vd. Tijelo 15-godišnje Celeste pronađeno je u prtljažniku njegovog automobila Tesla. Pjevač je od 15. kolovoza bio na turneji i, prema izjavi njegovog glasnogovornika za NBC 4, „surađuje s vlastima. U međuvremenu otkazao koncert u Seattleu i privremeno prekinuo turneju.

