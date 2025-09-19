Sada je službeno: Monica Bellucci i Tim Burton više nisu zajedno

Talijanska glumica Monica Bellucci (60) i američki redatelj Tim Burton (66) više nisu zajedno. Vijest o prekidu potvrdili su zajedničkom izjavom.

''S mnogo poštovanja i duboke brige jedno za drugo, Monica Bellucci i Tim Burton odlučili su se razići'', navedeno je.

Foto:

Ljubavna priča filmske dive i vizionara

Bellucci i Burton upoznali su se još davne 2006. godine na Festivalu u Cannesu, no tada je svatko bio u drugom životnom poglavlju. Sudbonosni susret dogodio se tek u listopadu 2022. godine na Lumière Festivalu u Lyonu, kada je Monica redatelju uručila nagradu za životno djelo. Upravo tada među njima se rodila bliskost koja je ubrzo prerasla u vezu.

Foto: Profimedia

Njihova romansa postala je javna u veljači 2023. godine, a Monica ju je nekoliko mjeseci kasnije potvrdila u razgovoru za Elle France. Prvi zajednički izlazak na crveni tepih imali su u listopadu 2023. na Rimskom filmskom festivalu, gdje su privukli veliku pažnju medija i publike.

Foto: Profimedia

Osim u privatnom životu, njihovi su se putovi isprepleli i na filmu. Bellucci je u Burtonovom ostvarenju ''Beetlejuice Beetlejuice'' (2024.) utjelovila lik Delores, što je bio njihov prvi profesionalni projekt zajedno.

