Zašto Trump nosi puder na ruci? Posjet Britaniji potaknuo nagađanja

Američki predsjednik Donald Trump (79) s Prvom damom Melanijom Trump ovih je dana bio u Velikoj Britaniji u posjetu kralju Charlesu.

Foto: Profimedia

Fotografije susreta preplavile su internet, no mnogima je u oko upao jedan detalj. Naime, na predsjednikovoj desnoj ruci jasno se mogao vidjeti nerazmazan puder u svjetlijoj nijansi što je dodatno rasplamsalo aktualne rasprave o njegovom zdravlju.

Foto: Profimedia

Trump je odavno poznat po svom narančastom tonu lica, koji mu je postao svojevrsni zaštitni znak, ali posljednjih mjeseci šminka mu očito služi i za prikrivanje modrica na rukama.

Foto: Profimedia

U kolovozu se na fotografijama tijekom susreta s južnokorejskim predsjednikom, na Trumpovoj ruci mogao uočiti velik hematom.

Foto: Profimedia

Bijela kuća aktivno pokušava utišati glasine. Stručnjaci tvrde da Trump ima kroničnu vensku insuficijenciju – čest problem kod starijih osoba – te da su modrice posljedica čestog rukovanja i uzimanja aspirina.

Njegov liječnik Sean Barbabella naglasio je da je riječ o “manjoj iritaciji tkiva”, dok je bivši predsjednički liječnik Ronny Jackson otišao i korak dalje, ustvrdivši da je Trump “najzdraviji predsjednik kojeg je Amerika ikad imala”.

Unatoč službenim objašnjenjima, društvene mreže bruje o “skrivenoj bolesti” pa čak i teorija da mu je ostalo samo nekoliko mjeseci života.

Trump je sve teorije opovrgnuo i proglasio ih lažnim vijestima. U travnju ove godine je, kako tvrdi, obavio petosatni sistematski pregled koji je prošao “odlično”.

