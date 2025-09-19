Napadnuta žena koja spavala s 1000 muškaraca u 12 sati: 'Iznenada ju je udarila'

Kontroverzna OnlyFans zvijezda Bonnie Blue, pravim imenom Tia Billinger (26), doživjela je neugodan incident tijekom noći u klubu Onyx u Sheffieldu, gdje je nastupila u sklopu svoje turneje "Tek punoljetna", piše The Mirror.

Zvijezda internetske platforme stigla je u klub oko 1 sat iza ponoći, no već nakon četrdesetak minuta dogodio se incident. Prema riječima očevidaca, žena koja je čekala u redu da je upozna iznenada ju je udarila u čeljust.

'Najprije je pričala s prijateljicom, a onda je odjednom udarila'

"Vidio sam ženu kako razgovara s prijateljicom dok je stajala pokraj Bonnie. Okrenula se prema njoj, zatim opet prema prijateljici, a onda je iznenada udarila", opisao je jedan svjedok. Drugi je dodao kako je napadačica influencerici prigovorila da "svojim sadržajem unazađuje feminizam". Navodno je Bonnie na to burno reagirala, što je dodatno podiglo napetost.

Turneja, oglašena kao "najluđa brucoška noć", uključuje DJ nastupe i interaktivne igre. Iako je provokativno nazvana Bang Bus, organizatori tvrde da je događaj zamišljen isključivo kao zabava – bez ikakvih seksualnih aktivnosti.

Na snimkama s mjesta događaja vidi se kako Bonnie u klubu prati veliko osiguranje, dok su redovi studenata ispred ulaza bili iznimno dugački.

Policija potvrdila napad

Policija Južnog Yorkshirea potvrdila je incident: "Zaprimili smo dojavu o narušavanju reda u noćnom klubu Onyx. Žena je prijavila da je napadnuta, no nije zadobila ozljede. Jedna osoba privedena je na mjestu događaja, a potom puštena. Predmet je zaključen dok se ne pojave nove informacije".

Podsjetimo, Bonnie Blue rođena je u Derbyshireu, a javnosti je postala poznata nakon što je napustila posao u ljudskim resursima i ušla u svijet sadržaja za odrasle. Popularnost je stekla zahvaljujući OnlyFansu, ali i svojim često šokantnim izjavama.

Početkom godine izazvala je globalnu pozornost tvrdnjom da je u 12 sati spavala s 1057 muškaraca, čime je, prema riječima njezina PR tima, srušila vlastiti rekord. Nedugo zatim najavila je bizarnu ideju "ljubavnog zoološkog vrta", što joj je donijelo lavinu kritika, ali i veliku medijsku promociju – koju, čini se, vješto koristi.

POGLEDAJTE VIDEO: Zdravko dijeli besplatnu blitvu Splićanima, život ga nije mazio: 'Borio sam se...'