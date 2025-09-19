Borna Kotromanić iznenadila objavom iz djetinjstva: Pogledajte kako je izgledala s 14

Borna Kotromanić (53) poznata kao modna dizajnerica, poduzetnica i bivša supruga poduzetnika Luke Rajića (61), poznatog kao "kralj mlijeka",ovih je dana na Instagramu podijelila emotivnu fotografiju iz 1984. godine koja je izazvala niz reakcija pratitelja. Na slici, tada četrnaestogodišnja Borna pozira u majici s natpisom “Material Duck”, duhovitoj parodiji na Madonnin hit “Material Girl”, zajedno s rođacima iz Australije i svojim djedom dr. Milanom Banovićem.

“Četrnaestogodišnja Bornica, 1984., s majicom Material Duck, parodija na tadašnji Madonnin hit, Material Girl, s rođacima iz Australije koji su mi je poklonili, djedova sestra i njena snaha i sa svojim djedom dr. Milanom Banovićem, još uvijek najvećom ljubavi mog života, u njihovom rodnom Zaostrogu, zaseoku pod Viterom, koje nije ni znalo kakvu će lozu iznjedriti,” napisala je uz objavu.

Foto: pixsell

Podsjećamo, Borna, koja je nakon razvoda navodno stekla imovinu vrijednu oko 40 milijuna eura, danas se predstavlja kao životna savjetnica i javna osoba s izraženim osobnim stilom i filozofijom života. Iako je u prošlosti pokušala izgraditi karijeru u modnoj industriji kroz vlastiti brend, najviše pažnje i dalje izazivaju njezini medijski istupi i objave na društvenim mrežama. Odrasla uz djeda koji joj je usadio ljubav prema umjetnosti i vjeru u Boga, Borna i danas ističe upravo njega kao ključnu figuru svog odrastanja i oblikovanja osobnosti.

