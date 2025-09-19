Lidija Bačić pokazala zašto je nazivaju najatraktivnijom domaćom pjevačicom

Popularna pjevačica Lidija Bačić Lille ponovno je oduševila svoje pratitelje na Instagramu, objavivši seriju atraktivnih fotografija sa snimanja spota za svoju novu pjesmu "ABC". Objava je u kratkom roku izazvala lavinu reakcija.

U nizu fotografija, Lidija pozira u nekoliko različitih i provokativnih izdanja koja su dio vizuala za novi spot. Posebnu pažnju privukla je uloga stroge, ali zavodljive učiteljice, gdje pozira ispred školske ploče na kojoj je ispisano "ABC".

Osim toga, pjevačica je pokazala svoju figuru u uskom crvenom lateksu te ležernijoj kombinaciji traper hlačica i topa. U opisu objave kratko je poručila: "Novi spot ABC na YouTube kanalu Planet Lille ".

Fanovi pohrlili u komentare

Obožavatelji nisu skrivali oduševljenje, a komentari još uvijek pristižu iz cijelog svijeta.

"Savršena!!!", "Raketa do ljeta", "Dobre noge", "Odjenula si savršene vruće hlačice", neki su od preko 100 komentara koji su se nakupili u samo 2 sata od objavljivanja.

Inače, pjesma "ABC" najavni je singl za njezin nadolazeći studijski album naziva "Savršeni kaos".

