Thompsonova kći odigrala prvu filmsku ulogu, Mate Bulić je pohvalio: 'Ponosan na Divu'

U Mostaru je sinoć održana premijera filma Diva redatelja Branka Perića. Uz Ornelu Višticu (36) u glavnoj ulozi, pažnju je privukla i debitantica Diva Marija Perković (18), kći glazbenika Marka Perkovića Thompsona (58), kojoj je ovo bila prva filmska uloga.

Diva Marija utjelovila je pastiricu iz Duvna, blisku prijateljicu naslovne junakinje Dive Grabovčeve, a njezin nastup izazvao je simpatije i oduševljenje publike.

Povodom premijere oglasio se i obiteljski prijatelj Perkovićevih, pjevač Mate Bulić (68), koji nije krio ponos. Na društvenim mrežama podijelio je fotografiju s Divom, njezinim roditeljima Markom i Sandrom.

"Ponosan na moju Divu i njezinu prvu ulogu u fenomenalnom filmu Diva. Uživali smo, a tebe, mila moja, očekuje velika karijera. Bravo! Vole te tvoji Bulići."

Podsjetimo, Diva Marija ima samo 18 godina, ali već je privukla pažnju javnosti.

Prije nekoliko mjeseci imala je maturalnu zabavu na kojoj je zablistala je u ljubičastoj haljini dizajnerice Matije Vuice. Sama Vuica je objavila fotografije Divinih trenutaka s maturantske večeri, uz komentar: “Divna maturantica Diva Perković”.

Thompson i njegova supruga Sandra imaju još četvero djece: sinove Šimuna i Antu Mihaela, te blizanke Katarinu i Cvitu.

