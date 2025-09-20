OnlyFans zvijezda se oglasila nakon napada u klubu: 'Ništa me ne može spriječiti'

Kontroverzna OnlyFans zvijezda Bonnie Blue, pravim imenom Tia Billinger (26), doživjela je neugodan incident tijekom noći u klubu Onyx u Sheffieldu, gdje je nastupila u sklopu svoje turneje "Tek punoljetna".

Zvijezda internetske platforme stigla je u klub oko 1 sata iza ponoći, no već nakon četrdesetak minuta došlo je do sukoba. Prema riječima očevidaca, žena koja je stajala u redu da je upozna iznenada ju je udarila u čeljust, prenose strani mediji.

Bonnie se sada oglasila na društvenim mrežama.

"Dogodio se mali incident sinoć, ali sam potpuno dobro. Veliko hvala mom sigurnosnom timu koji je sve držao pod kontrolom. Nema ogrebotina, nema stresa i ništa me ne može spriječiti. Jedva čekam svoj nastup u Nottinghamu iduća dva dana", napisala je.

Očevici tvrde da je sukob izazvala djevojka koja je stajala pored Bonnie te ju je u jednom trenutku "udarila šakom u čeljust". Drugi svjedoci navode da je napadu prethodila rasprava u kojoj je Bonnie prozvana zbog "unazađivanja feminizma", nakon čega je, prema navodima, poručila svojim zaštitarima: "Maknite te debele k** od mene."

POGLEDAJTE VIDEO: Uživajte u zadnjim trzajima ljeta: Meteorologinja najavila promjenu i kišu