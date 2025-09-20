NIŽU SE ČESTITKE /

Rukometaš Gojun i njegova žena Kristina dobili četvrto dijete: Otkrili ime i spol bebe

Rukometaš Gojun i njegova žena Kristina dobili četvrto dijete: Otkrili ime i spol bebe
Foto: Goran Stanzl/pixsell

Rukometaš je otkrio sretnu vijest

20.9.2025.
10:05
Hot.hr
Goran Stanzl/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Splitski rukometaš Jakov Gojun (39) i njegova supruga Kristina ovih su dana dobili četvrto dijete. Njihov sin Ivano rođen je 18. rujna, a sretnu vijest ponosni otac podijelio je sa svojim pratiteljima na Instagramu.

"Ivano. Dobro nam došao, sine. Bravo našoj hrabroj mamici za sve. Volim vas," napisao je Jakov uz fotografiju bebine ručice iz rodilišta. Čestitke su odmah počele pristizati, a obitelj uživa u prvim trenucima s najmlađim članom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by JakovGojun10 (@jakovgojun_10)

Podsjetimo, Jakov i Kristina u braku su jedanaest godina, a prije toga bili su pet godina u vezi. Upoznali su se 2009. godine preko zajedničkih prijatelja, a u bračne vode uplovili su u rodnom Splitu u prosincu 2014. u poznatom restoranu Grašo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by JakovGojun10 (@jakovgojun_10)

Iako rijetko govori o privatnom životu, Jakov je u više navrata istaknuo koliko mu je Kristina velika podrška i koliko mu znači što ga prati gdje god ga rukomet odvede.

Uz najmlađeg Ivana, Jakov i njegova supruga Kristina ponosni su roditelji još trojice sinova: Nike, Karla i Marka.

POGLEDAJTE VIDEO: Po danu udar po režimu, a po noći brojanje režimskih para i općinskih kvadrata

Jakov GojunDijete
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NIŽU SE ČESTITKE /
Rukometaš Gojun i njegova žena Kristina dobili četvrto dijete: Otkrili ime i spol bebe