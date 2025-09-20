Rukometaš Gojun i njegova žena Kristina dobili četvrto dijete: Otkrili ime i spol bebe

Splitski rukometaš Jakov Gojun (39) i njegova supruga Kristina ovih su dana dobili četvrto dijete. Njihov sin Ivano rođen je 18. rujna, a sretnu vijest ponosni otac podijelio je sa svojim pratiteljima na Instagramu.

"Ivano. Dobro nam došao, sine. Bravo našoj hrabroj mamici za sve. Volim vas," napisao je Jakov uz fotografiju bebine ručice iz rodilišta. Čestitke su odmah počele pristizati, a obitelj uživa u prvim trenucima s najmlađim članom.

Podsjetimo, Jakov i Kristina u braku su jedanaest godina, a prije toga bili su pet godina u vezi. Upoznali su se 2009. godine preko zajedničkih prijatelja, a u bračne vode uplovili su u rodnom Splitu u prosincu 2014. u poznatom restoranu Grašo.

Iako rijetko govori o privatnom životu, Jakov je u više navrata istaknuo koliko mu je Kristina velika podrška i koliko mu znači što ga prati gdje god ga rukomet odvede.

Uz najmlađeg Ivana, Jakov i njegova supruga Kristina ponosni su roditelji još trojice sinova: Nike, Karla i Marka.

