Što Steven Seagal radi u Beogradu: Na vojnom mimohodu privukao je veliku pažnju

Beograd je domaćin najveće vojne parade posljednjih godina. Manifestacija nazvana "Snaga jedinstva 2025", održana povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, započela je točno u 11 sati, a u prvim redovima pojavio se i holivudski glumac Steven Seagal (73).

Slavni akcijski junak privukao je pozornost fotografa svojim elegantnim izdanjem. Njegov dolazak nije iznenađenje, budući da ovih dana boravi u srpskoj prijestolnici zbog snimanja filma "Order of the Dragon", u režiji hrvatskog redatelja Vjekoslava Katušina, u kojem tumači glavnu ulogu.

Podsjetimo, u Beograd je ovih dana stigao u društvu supruge Erdenetuye Seagal, poznatije kao El, s kojom je u braku gotovo dvadeset godina. Par se upoznao 2001. u Mongoliji, gdje je El radila kao prevoditeljica, a vjenčali su se osam godina kasnije. Zajedno su dobili sina Kunzanga, što je za glumca bilo sedmo dijete.

Seagal iza sebe ima bogat, ali i buran privatni život. Prije El, tri puta je bio u braku – s Adrienne La Russom, Mijako Fujitani, s kojom ima dvoje djece: Ayako i Kentaro. U braku s glumicom Kelly LeBrock ima troje djece, a njihov brak pratili su brojni skandali. Osim toga, glumac ima i dijete iz veze s Arissom Wolf.

