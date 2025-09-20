John Cena otkrio zašto ne želi imati djecu: 'Čuo sam da se o djetetu moraš brinuti'

Popularni glumac i bivša WWE zvijezda John Cena (48) izazvao je veliku raspravu na društvenim mrežama nakon što je iskreno progovorio o razlozima zbog kojih se još uvijek ne vidi u ulozi oca.

Tijekom gostovanja na Fan Expo događaju, jedna ga je obožavateljica pitala veseli li se roditeljstvu. "Trenutno ne", kratko je odgovorio, a potom i objasnio zašto.

Foto: profimedia

Posao ispred obitelji

Zvijezda serije "Peacemaker" naglasila je kako mu je karijera trenutno apsolutni prioritet. Uloga u filmu "Heads of State" uz Idrisa Elbu samo je jedna od brojnih prilika koje mu, kako kaže, ne ostavljaju dovoljno vremena za odgoj djece.

"Prema informacijama koje sam prikupio, o djeci se nekako moraš brinuti", rekao je Cena kroz smijeh i dodao: "Radio sam neprekidno 43 dana, a čeka me još 20. Ako bih na ovaj svijet donio život kojem je potrebna bezuvjetna ljubav i pažnja, to bi zahtijevalo vrijeme. Trenutno želim iskoristiti prilike koje imam".

Dodao je i da ne želi "donijeti neodgovornu odluku i stvoriti život koji bi zanemario", zaključivši da to ne bi bilo pošteno ni prema djetetu ni prema njemu.

Foto: profimedia

Rasprava na mrežama

Njegova iskrenost podijelila je obožavatelje. Jedni su ga kritizirali, smatrajući da se iza njegovih riječi krije sebičnost. "To je čudan način da se kaže 'previše sam egocentričan da bih imao dijete'", komentirao je jedan korisnik na platformi X.

Drugi su ga, pak, branili, ističući da je riječ o odgovornom stavu. "Imati dijete samo zato što to društvo očekuje, a ne brinuti se o njemu, doista je sebično. Njegova odluka je zapravo nesebična", napisao je drugi korisnik.

"Možda je hladno sročio, ali u osnovi – samosvjestan je. Zna da nije spreman žrtvovati svoje vrijeme za odgoj djeteta, i to je iskreno", nadovezao se treći.

Mnogi su mu pohvalili iskrenost, naglašavajući kako brojni ljudi postaju roditelji bez da razmisle o žrtvi, strpljenju i vremenu koje je potrebno za odgoj.

Inače, John Cena je od 2020. godine u braku s 12 godina mlađom inženjerkom Shay Shariatzadeh.

