Kći Angeline Jolie pokazala novi imidž: Promijenila boju i dužinu kose i stavila piercing

Shiloh Jolie-Pitt, 19-godišnja kći Angeline Jolie i Brada Pitta, predstavila je hrabru transformaciju koja je izazvala veliku pažnju javnosti. Tijekom rijetkog izlaska u New Yorku, gdje je sa svojom prijateljicom i kolegicom Keoni Rose uživala na proslavi "Feast of San Gennaro", mlada plesačica pokazala je da sve odlučnije gradi vlastiti identitet.

Na fotografijama, Shiloh je djelovala opušteno, no dvije velike promjene u njenom izgledu odmah su upale u oči. Pustila je kosu i obojala je u platinasto plavu. Osim nove boje kose, predstavila je i hrabar modni detalj – piercing ispod donje usne, takozvani labret.

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Dramatičan smoky eye make-up zaokružio je dojam i predstavio značajan odmak od njezinog prirodnog i nenametljivog izgleda. Što se tiče modne kombinacije, ostala je dosljedna svom uobičajenom sportskom stilu. Nosila je široke hlače i crnu majicu s likom Al Pacina iz filma "Scarface" – komad koji je već više puta nosila u javnosti.

Foto: Profimedia

Ovo je ujedno i prvo njeno javno pojavljivanje nakon kraja srpnja, kada je posljednji put snimljena u Los Angelesu, gdje inače živi i redovito vježba ples.

Podsjetimo, Shiloh posljednjih mjeseci intenzivno radi na plesnoj karijeri, a u lipnju je prvi put debitirala i kao koreografkinja, pod umjetničkim imenom Shi. Tada je osmislila plesnu rutinu za industrijski event dizajnerice Isabel Marant, u kojoj je sudjelovala i već spomenuta Keoni Rose.

