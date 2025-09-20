Tko je fatalna Grkinja koja je osvojila srce našeg Hajdukovca?

Hajdukov nogometaš Dario Melnjak (32) već godinama uživa u stabilnom obiteljskom životu sa suprugom Georgijom Psorom, samozatajnom Grkinjom koja mu je najveća podrška i oslonac izvan travnjaka. Njihova ljubavna priča započela je 2016. godine na Malti, dok je Dario igrao za azerbajdžanski Neftçi. Ubrzo su započeli vezu, a krajem 2020. godine u Varaždinu su izrekli sudbonosno "da" na intimnoj ceremoniji.

Georgija i Dario danas su ponosni roditelji dviju djevojčica, Kleio i Julije. Nogometaš često ističe koliko mu znači obitelj, a zbog ljubavi prema Georgiji odlučio je naučiti i grčki jezik. Osim grčkog i materinjeg hrvatskog, Melnjak još govori i turski i engleski.

"Dogodila se neka kemija"

Za razliku od mnogih partnerica poznatih sportaša, Georgija Psora rijetko se pojavljuje u javnosti i gotovo ništa ne otkriva o svom privatnom ili profesionalnom životu. Upravo zbog te diskretnosti mediji je opisuju kao "samozatajnu".

"Sjećam se da sam već prvog dana imao osjećaj da se dogodila neka kemija. Upoznali smo se na Malti 2016.godine. Ja, tada kao igrač azerbajdžanskog Neftchi Bakua, poslije utakmice otišao sam sa suigračima prošetati gradom i malo razgledati državu u kojoj još nisam bio", ispričao je Dario o svojoj izabranici svojedobno za Story.

