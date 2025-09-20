'IMA NEŠTO OD SRCA DO SRCA' /

Jesu li Bernarda i Ilija iz 'Ljubav je na selu' u vezi? Ona objavila zanimljivu fotografiju

Foto: Rtl

Ilija je u showu odabrao Ružu, no između njih se nije rodila ljubav

20.9.2025.
22:15
Hot.hr
Rtl
Mnogi bivši kandidati 'Ljubav je na selu' ostali su dobrim odnosima pa tako i Bernarda i Ilija. Iako ona nije bila kod njega na farmi već kod Zlatka, sprijateljili su se tijekom snimanja. 

Bernarda je na društvenim mrežama podijelila zajedničke fotografije i otkrila kako se družili kod nje u Sabunikama. 

Foto: Rtl

"Ima nešto od srca do srca, neka tanka nit. Koja čini naše snove...", napisala je Bernarda uz zajedničku fotografiju.  

Uživali su na plaži i u mnogim zajedničkim aktivnostima. 

Podsjetimo, Ilija je u showu odabrao Ružu s kojom je otišao na romantično putovanje, no između njih se nije rodila ljubav. Njihov je odnos postao prijateljski i ostali su u kontaktu nakon završetka 17. sezone 'Ljubav je na selu'.

Ljubav Je Na SeluBernardaIlijaZajedno
