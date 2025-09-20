Jesu li Bernarda i Ilija iz 'Ljubav je na selu' u vezi? Ona objavila zanimljivu fotografiju

Mnogi bivši kandidati 'Ljubav je na selu' ostali su dobrim odnosima pa tako i Bernarda i Ilija. Iako ona nije bila kod njega na farmi već kod Zlatka, sprijateljili su se tijekom snimanja.

Bernarda je na društvenim mrežama podijelila zajedničke fotografije i otkrila kako se družili kod nje u Sabunikama.

Foto: Rtl

"Ima nešto od srca do srca, neka tanka nit. Koja čini naše snove...", napisala je Bernarda uz zajedničku fotografiju.

Uživali su na plaži i u mnogim zajedničkim aktivnostima.

Podsjetimo, Ilija je u showu odabrao Ružu s kojom je otišao na romantično putovanje, no između njih se nije rodila ljubav. Njihov je odnos postao prijateljski i ostali su u kontaktu nakon završetka 17. sezone 'Ljubav je na selu'.

Propuštene epizode nove sezone 'Ljubav je na selu' pogledajte na platformi Voyo!

POGLEDAJTE VIDEO: Nogometna bajka u Krapinskim Toplicama: Stigla pojačanja iz Engleske i SAD-a