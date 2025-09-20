Je li Brigitte Macron rođena kao muškarac? Prvi put u javnosti nakon što je obećala objaviti dokaze da je žena

Jučer se Brigitte Macron (72) pridružila suprugu, francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu (47), na službenom posjetu školi jahanja opatije Pontlevoy. Bilo je to njezino prvo javno pojavljivanje nakon što je prošlog tjedna potvrdila da će pokrenuti sudski postupak protiv onih koji šire, kako ih sama naziva, "sulude teorije zavjere" o tome da se rodila kao muškarac.

Foto: Profimedia

Prva dama djelovala je smireno i usredotočeno dok je razgovarala s učenicima povijesti i obilazila prostore benediktinske opatije koja danas funkcionira i kao obrazovna ustanova. Macronovi su razgledali kapelicu, vrt i edukacijska gospodarstva te potvrdili da će radovi na školi jahanja započeti u listopadu.

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Pravna bitka i nastavak javnih obaveza

Brigitte Macron odlučila je krenuti u pravnu bitku protiv širenja dezinformacija o svom spolu, no njezina prisutnost u Pontlevoyu jasno pokazuje da ne namjerava odustati od javnih angažmana.

Odvjetnik predsjedničkog para, Tom Clare, u razgovoru za BBC-jev podcast "Fame Under Fire" potvrdio je da će Macronovi sudu predati dokaze i znanstvene i vizualne naravi. Na pitanje hoće li to uključivati i fotografije Brigitte Macron tijekom trudnoće, Clare je odgovorio da će sud biti mjesto gdje će takvi materijali eventualno biti predstavljeni, uz poštivanje propisanih standarda.

Kako je naglasio, cijela situacija za Macronove je izrazito bolna i ponižavajuća.

"Doista je uznemirujuće pomisliti da se morate izložiti na ovakav način i dokazivati nešto što bi trebalo biti očito", rekao je Clare.

Unatoč tome, prva dama pokazuje da želi zadržati fokus na svojim službenim dužnostima, a ne na neutemeljenim napadima koji su se našli u središtu medijske pozornosti.

