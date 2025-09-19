Austrija se oglasila po pitanju bojkota Izraela na Eurosongu: 'Glupo i uzaludno'

Austrija, zemlja domaćin Eurosonga 2026., izrazila je žaljenje zbog poziva nekoliko europskih zemalja na bojkot bude li Izrael sudjelovao na izdanju tog glazbenog natjecanja iduće godine.

"Kulturni bojkoti su glupi i uzaludni, ne pomažu nam da idemo naprijed", rekao je državni tajnik u ministarstvu vanjskih i europskih poslova Sepp Schellhorn austrijskim novinama Kurier u četvrtak navečer.

Španjolska, Irska, Slovenija, Nizozemska i Island zaprijetili su da neće poslati predstavnike na natjecanje u Beč sljedećeg svibnja ako se Izraelu dopusti sudjelovanje.

Nizozemska radiotelevizijska postaja Avrotros opravdala je svoju odluku navodeći "ozbiljna kršenja slobode tiska" koja Izrael čini u Gazi.

Ta je kuća također optužila Izrael da je počinio "dokazano miješanje tijekom prošlog izdanja, upuštanjem u političku manipulaciju događajem".

Izraelska pjevačica i preživjela iz napada militanata 7. listopada 2023., Yuval Raphael, osvojila je drugo mjesto za svoju državu na natjecanju 2025. prema glasovima publike.

"Te zemlje su demokracije. Ako netko od naših susjeda odluči ne sudjelovati, Austrija to mora uzeti u obzir", napisao je Schellhorn.

No, popuštanje pritisku ili ucjeni bila bi "pogreška", dodao je.

'Prije svega natjecanje'

Austrijsko ministarstvo vanjskih poslova, koje u petak nije bilo dostupno za komentar, prema Kurieru je priopćilo da će poslati pismo drugim europskim diplomacijama u kojem će im savjetovati da ne bojkotiraju događaj.

"Ovo je prije svega natjecanje između glazbenika i umjetnika. A miješanje njihove uloge s politikom neke zemlje čini mi se izuzetno problematičnim", tvrdi Schellhorn.

Na svojoj posljednjoj općoj skupštini u srpnju, Europska radiodifuzna unija (EBU), koja je vlasnik i upravitelj Eurosonga, odlučila je pokrenuti interni "dijalog".

"Razumijemo zabrinutost i mišljenja (...) u vezi s aktualnim sukobom na Bliskom istoku", rekao je direktor natjecanja Martin Green za AFP prošli tjedan.

Preporuke se očekuju do kraja godine. Iduća opća skupština EBU-a održava se u prosincu.

Druge zemlje članice također će morati odlučiti o svom sudjelovanju krajem 2025.

Eurosong je kroz svoju povijest često bio poprište geopolitičkih sukoba.

Nedavni primjeri su isključenje Rusije nakon invazije na Ukrajinu 2022. godine, i Bjelorusije godinu ranije nakon spornog ponovnog izbora predsjednika Aleksandra Lukašenka.

Austrija je neutralna zemlja i nije članica NATO-a, ali jest članica Europske unije.

