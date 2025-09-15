Ne mare za bojkot: Izrael ne posustaje u namjeri da sudjeluje na Eurosongu, izazvali bijes fanova

"Nema razloga zbog kojega Izrael ne bi trebao i dalje biti važan dio ovoga kulturnog događaja, koji ne može postati politički", rekao je Golan Jochpaz, glavni izvršni direktor izraelske televizije Kan koja sudjeluje na Eurosongu, objavilo je u ponedjeljak više izraelskih medija. To je prva reakcija na najave nekoliko zemalja po kojima ove godine neće sudjelovati na Eurosongu bude li i Izrael uključen.

Emiteri iz Irske i Nizozemske nedavno su zaprijetili bojkotom ako se to dogodi. Dali su na znanje i da kane sudjelovati zadrži li Izrael podalje od natjecanja. I Slovenija je nagovijestila da neće sudjelovati u natjecanju bude li ondje izraelski natjecatelj. Belgija će odlučiti u prosincu.

Foto:

I ostale zemlje sudionice Eurosonga kritički gledaju na sudjelovanje Izraela, a među njima su Španjolska i Belgija. U Belgiji su dva javna emitera koja emitiraju Eurosong. Francuski RTBF, koji je nadležan za slanje kandidata agenciju dpa je obavijestio da su pripreme u tijeku, a konačnu će odluku donijeti u prosincu nakon opće skupštine Europske radiodifuzne unije (EBU), glavnog organizatora Eurosonga odgovornog za prijem zemalja.

Belgijski emiter VRT na nizozemskom jeziku objavio je da "VRT dijeli i podupire stav zemalja koje se povlače s Eurosonga." Očekuje jasan signal od organizatora i zadržava pravo da u budućnosti ne prenosi Eurosong, stoji u objavi VRT-a.

POGLEDAJTE VIDEO: 'Ponosna sam!' O pobjedniku Eurosonga za Direkt govori Filipinka koja je pjevala Milanoviću