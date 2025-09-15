Otkrivamo tko sve nastupa na najvećem festivalu zabave u Hrvatskoj!
Ostalo je manje od mjesec dana do OKTOBEER FESTA – najvećeg festivala u Hrvatskoj koji garantira dobru zabava ali i užitak za sva osjetila.
Već znamo da se OKTOBEER FEST održava od 10. do 19. listopada na Zagrebačkom velesajmu, a sada vam otkrivamo i popis izvođača koji vas čekaju na ovoj pravoj jesenskoj poslastici.
Ovaj svijet zabave koji stiže uskoro u Zagreb činit će nekoliko ključnih šatora: Hrvatski, njemački, češki, vinski te party šator, a u svakom od njih svakodnevno vas čekaju sjajni koncerti različitih glazbenika. Tako vas, između ostalih, na OKTOBEER FEST-u čekaju Maja Šuput, Mate Bulić, Daleka obala, Colonija, Dražen Zečić, brojni tamburaški sastavi, cro dance party ali i još hrpa odličnih glazbenika koje vam otkrivamo u nastavku teksta!
Naravno osim dobre glazbe čeka vas i odlična hrana, stotine štandova, deseci kućica s primamljivim mirisima ali i golemi lunapark!
Ovo je događaj za cijelu obitelj, jer osim dobre glazbe i fine klope tu je i zona za djecu koja će zasigurno oduševiti najmlađe. Još je ostalo malo vremena do OKTOBEER FEST-a, ali informacije koje izlaze u javnost garantiraju da će ovo biti najbolja zabava ove jeseni u Hrvatskoj. A sada niže bacite pogled i saznajte cijeli raspored najbolje zabave!
HRVATSKI ŠATOR:
10.10.2025.MATE BULIĆ
11.10.2025. BIG CRO DANCE PARTY (IVANA BANFIĆ,E.T, SIMPLICIJA,ALKA VUICA,COLONIJA)
12.10.2025. DRAŽEN ZEČIĆ
16.10.2025. LIDIJA BAČIĆ & GRUPA VIGOR
17.10.2025. BOSUTSKI BEĆARI
18.10.2025. MAJA ŠUPUT & LJUBAVNICI
19.10.2025. MLADEN GRDOVIĆ
PARTY ŠATOR
10.10. RHYTHM IS A DANCER/DJ ALEN MARKEZ
11.10. HIT ME BABY ONE MORE TIME/DJ CEX
12.10. GROOVE IS IN THE HIPS/DJ SYMART
15.10. LIVIN' LA VIDA LOCA/DJ MARIO G
16.10. YOU CAN FIND ME IN DA CLUB/DJ EMBEE
17.10. WAKE ME UP BEFORE YOU GO-GO/DJ JUKY
18.10. MANGIARE LA PASTA/DJ GOODIE
19.10. DON'T STOP THE PARTY/DJ JACK
ČEŠKI ŠATOR:
10.10. DALEKA OBALA
11.10. TEŠKA INDUSTRIJA
12.10. BELFAST FOOD
16.10. NIGHT EXPRESS BAND
17.10 GUSTAFI
18.10. VATROGASCI
19.10. ONE DREAD
VINSKI ŠATOR:
10.10. TS QUERCUS
11.10. TS QUERCUS
12.10. PRAVA LJUBAV
15.10. TS ĐERAM
16.10. TS ĐERAM
17.10. NENAD KUMRIĆ CHARLIE&TEQUILA BAND
18.10. TS ŽETEOCI
19.10. TS ŽETEOCI
NJEMAČKI ŠATOR:
10.10. BANDX - AC/DC TRIBUTE
11.10. RING - ABBA TRIBUTE
12.10. RHCP REAL TRIBUTE
15.10. BILLY IDOL TRIBUTE
16.10. QUEEN SENSATION
17.10. HELP! - THE BEATLES TRIBUTE
18.10. THE KRISTINA’S SHOW - TINA TURNER TRIBUTE
19.10. GIFT - DAVID BOWIE TRIBUTE
