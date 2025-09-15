OKTOBEER FEST /

Otkrivamo tko sve nastupa na najvećem festivalu zabave u Hrvatskoj!

Foto: Oktobeer Fest

Ovo je događaj za cijelu obitelj, jer osim dobre glazbe i fine klope tu je i zona za djecu koja će zasigurno oduševiti najmlađe

15.9.2025.
15:51
Oktobeer Fest
Ostalo je manje od mjesec dana do OKTOBEER FESTA – najvećeg festivala u Hrvatskoj koji garantira dobru zabava ali i užitak za sva osjetila.

Već znamo da se OKTOBEER FEST održava od 10. do 19. listopada na Zagrebačkom velesajmu, a sada vam otkrivamo i popis izvođača koji vas čekaju na ovoj pravoj jesenskoj poslastici.

Ovaj svijet zabave koji stiže uskoro u Zagreb činit će nekoliko ključnih šatora: Hrvatski, njemački, češki, vinski te party šator, a u svakom od njih svakodnevno vas čekaju sjajni koncerti različitih glazbenika. Tako vas, između ostalih, na OKTOBEER FEST-u čekaju Maja Šuput, Mate Bulić, Daleka obala, Colonija, Dražen Zečić, brojni tamburaški sastavi, cro dance party ali i još hrpa odličnih glazbenika koje vam otkrivamo u nastavku teksta!

Foto: Oktobeer Fest

Naravno osim dobre glazbe čeka vas i odlična hrana, stotine štandova, deseci kućica s primamljivim mirisima ali i golemi lunapark!

Ovo je događaj za cijelu obitelj, jer osim dobre glazbe i fine klope tu je i zona za djecu koja će zasigurno oduševiti najmlađe. Još je ostalo malo vremena do OKTOBEER FEST-a, ali informacije koje izlaze u javnost garantiraju da će ovo biti najbolja zabava ove jeseni u Hrvatskoj. A sada niže bacite pogled i saznajte cijeli raspored najbolje zabave!

Foto: Oktobeer Fest

HRVATSKI ŠATOR:

10.10.2025.MATE BULIĆ

11.10.2025. BIG CRO DANCE PARTY (IVANA BANFIĆ,E.T, SIMPLICIJA,ALKA VUICA,COLONIJA)

12.10.2025. DRAŽEN ZEČIĆ

16.10.2025. LIDIJA BAČIĆ & GRUPA VIGOR

17.10.2025. BOSUTSKI BEĆARI

18.10.2025. MAJA ŠUPUT & LJUBAVNICI

19.10.2025. MLADEN GRDOVIĆ

Foto: Oktobeer Fest

PARTY ŠATOR

10.10. RHYTHM IS A DANCER/DJ ALEN MARKEZ

11.10. HIT ME BABY ONE MORE TIME/DJ CEX

12.10. GROOVE IS IN THE HIPS/DJ SYMART

15.10. LIVIN' LA VIDA LOCA/DJ MARIO G

16.10. YOU CAN FIND ME IN DA CLUB/DJ EMBEE

17.10. WAKE ME UP BEFORE YOU GO-GO/DJ JUKY

18.10. MANGIARE LA PASTA/DJ GOODIE

19.10. DON'T STOP THE PARTY/DJ JACK

ČEŠKI ŠATOR:

10.10. DALEKA OBALA

11.10. TEŠKA INDUSTRIJA

12.10. BELFAST FOOD

16.10. NIGHT EXPRESS BAND

17.10 GUSTAFI

18.10. VATROGASCI

19.10. ONE DREAD

Foto: Oktobeer Fest

VINSKI ŠATOR:

10.10. TS QUERCUS

11.10. TS QUERCUS

12.10. PRAVA LJUBAV

15.10. TS ĐERAM

16.10. TS ĐERAM

17.10. NENAD KUMRIĆ CHARLIE&TEQUILA BAND

18.10. TS ŽETEOCI

19.10. TS ŽETEOCI

NJEMAČKI ŠATOR:

10.10. BANDX - AC/DC TRIBUTE

11.10. RING - ABBA TRIBUTE

12.10. RHCP REAL TRIBUTE

15.10. BILLY IDOL TRIBUTE

16.10. QUEEN SENSATION

17.10. HELP! - THE BEATLES TRIBUTE

18.10. THE KRISTINA’S SHOW - TINA TURNER TRIBUTE

19.10. GIFT - DAVID BOWIE TRIBUTE

Foto: Oktobeer Fest

