Hrvati podijeljeni: 'Ako Izrael bude na Svjetskom prvenstvu, vi bi da Hrvatska bojkotira?'

Nakon što su neke europske zemlje najavile mogućnost bojkota (neke su i već potvrdile da ih sigurno neće biti) Eurosonga 2026. zbog sudjelovanja Izraela, pitanje je što će napraviti Hrvatska.

Kako je Net.hr jučer prvi objavio, Hrvatska radiotelevizija još uvijek nije odlučila što će. Naime odgovorili su nam da HRT kao javni servis i članica Europske radiodifuzijske unije (EBU), podržava rješenja temeljena na konsenzusu članova EBU-a. Trenutno se vode konzultacije, a HRT će odluke vezane uz Eurosong provoditi u skladu s njihovim ishodom", poručili su.

Zato smo na svojoj Facebook stranici pitali građane: "Treba li Hrvatska bojkotirati Eurosong?", a komentari su brzo otkrili mišljenja publike.

Među komentarima se broje nekolicine "Da" "treba" i "naravno", a mnogi komentatori jasno su poručili kako podržavaju bojkot iz više razloga. Neki naglašavaju politički aspekt:

“Obavezno. Prvo jer nemamo što normalno poslati, a drugo iz solidarnosti.”

“Izrael nije europska zemlja i kao agresorska država ne bi smjeli sudjelovati ni na jednom natjecanju.”

Drugi smatraju da je Eurosong davno izgubio smisao:

“To više nije natjecanje po kvaliteti nego susjedi daju susjedima poene. Sve je postalo politika i kič”.

“Bolje da bojkotiramo nego da stalno šaljemo kopije lanjskih pobjednika. Isključujem tu Baby Lasagnu naravno”.

“Nakon Baby Lasagne više nemamo što ponuditi. Bio je šlag na torti i tu je trebalo stati.”

Foto: Profimedia

Neki su ipak protiv bojkota: "Zašto Hrvatska da ispašta?"

Jedan komentator usporedio je bojkot Dore sa Svjetskim prvenstvom: "Znači ako Izrael bude slučajno na Svjetskom prvenstvu u nogometu 2026., vi bi da Hrvatska bojkotira Svjetsko jer i Izrael igra? Vi ste debili."

I dok dio građana poziva na oštar rez, drugi se pitaju ima li to uopće smisla:

“Kakve veze Hrvati imaju s Izraelom da bi trebali bojkotirati? Izrael se brani od otmica civila”.

“Ne treba politizirati kulturu. Eurosong bi trebao ostati glazbeni događaj”.

Foto: Screenshot Rtl Direkt

POGLEDAJTE VIDEO: Objavljene poruke nakon ubojstva Kirka: Pogledajte što su pisali ubojica i njegov cimer