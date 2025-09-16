Sve više država planira bojkotirati Eurosong, a što će učiniti Hrvatska? Imamo odgovor HRT-a

Što će biti s Eurosongom 2026. godine još uvijek se ne zna. Finale koje je predviđeno za 16. svibnja u Beču još je upitno jer sve je nejasnije koliko će se država uopće odlučiti nastupiti na ovom velikom glazbenom natjecanju, točnije 70. po redu.

Razlog tome su pozivi na bojkot Izraela - države koja je trenutačno u ratu, što izaziva reakcije diljem Europe. Više nacionalnih televizija već je najavilo da neće poslati svoje predstavnike ako Izrael ostane u natjecanju. Unatoč pritiscima, izraelska televizija Kan poručuje kako nema govora o povlačenju.

"Nema razloga zbog kojega Izrael ne bi trebao i dalje biti važan dio ovoga kulturnog događaja, koji ne može postati politički", rekao je Golan Jochpaz, glavni izvršni direktor izraelske televizije Kan koja sudjeluje na Eurosongu. To je ujedno bila i prva službena reakcija Izraela na najave bojkota.

Foto: Profimedia

Val nezadovoljstva širom Europe

Prvi su bojkot najavili Slovenci, a ubrzo su im se pridružile i druge zemlje. Island je izrazio ozbiljnu zabrinutost, dok je španjolski ministar kulture Ernest Urtasun poručio da nije prihvatljivo "normalizirati sudjelovanje Izraela u međunarodnim događanjima kao da se ništa ne događa".

Slično su se očitovale i nizozemska javna radiotelevizija AVROTROS te irska nacionalna televizija RTÉ. Pretpostavlja se da bi im se uskoro mogla pridružiti Belgija, a Španjolska je danas ipak objavila da njih sigurno neće biti na Eurosongu ako će tamo biti Izrael.

"Španjolska će se povući s Eurovizije ako Izrael nastavi s natjecanjem. Upravni odbor Korporacije donio je ovu odluku ovog utorka apsolutnom većinom svojih članova", poručili su. Španjolska je tako prva članica Velike petorke koja je donijela ovu odluku.

Hrvatska još bez jasnog stava

A što je s Hrvatskom? Hrvatska radiotelevizija (HRT) odgovorila je na naš upit tek nakon što smo im ga nekoliko puta poslali, ali njihov stav zasad ne otkriva mnogo.

Upitali smo ih koja će biti odluka Hrvatske radio televizije i planiramo li nastupati u Beču ili ćemo to odbiti kao i druge (gore navedene) države.

Odgovor HRT-a prenosimo u cijelosti.

"Hrvatska radiotelevizija (HRT), kao javni servis i članica Europske radiodifuzijske unije (EBU), podržava rješenja temeljena na konsenzusu članova EBU-a. Trenutno se vode konzultacije, a HRT će odluke vezane uz Eurosong provoditi u skladu s njihovim ishodom", komentirali su za Net.hr.

Drugim riječima, Hrvatska zasad ne zauzima jasan stav, već čeka ishod konzultacija unutar EBU-a. Ipak, izgleda kao da podržavaju druge zemlje koje su odlučile natjecanje izbjeći.

Neizvjesnost oko Dore

Podsjetimo, natječaj za Doru - hrvatski izbor za Eurosong - prošle je godine bio otvoren 20. rujna. Ove godine još uvijek nema nikakvih naznaka kada bi trebao biti raspisan, što dodatno pojačava neizvjesnost oko hrvatskog nastupa na Euroviziji 2025.

