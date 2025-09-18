Neke pjesme jednostavno pronađu svoj put – same, bez plana i bez kalkulacije. Upravo takva je i nova pjesma „Spašeni“ mladog glazbenika Josipa Bačića, nove, mlade nade hrvatske pop scene.

„Kada su mi Ananda Đuranović i Devin Juraj poslali demo verziju, osjetio sam da me pjesma u potpunosti pronašla. Bila je to ljubav na prvo slušanje. Produkcijom i aranžmanom koje je dodao Srđan Sekulović Skansi, pjesma je dobila dodatnu dimenziju i posebnu snagu, ali i zadržala onu iskrenu emociju koja me osvojila od samog početka“, rekao je Josip.

Videospot za Spašeni zamišljen je kao kratkometražni film, u kojem se emocija gradi polako – kroz nesigurnost, sitne geste i pokušaje da se izrazi ono što se riječima teško može opisati. Autentičnost i prirodnost bile su glavni ciljevi stvaranja spota, a u tome su veliku ulogu odigrali Josipovi prijatelji: režiser Dominik Brlečić, kamerman Marko Hodžić te statisti Viktorija Štefan, Lara Jelušić, Dolores Kraševac, Noah Šudelija i Leon Čupac.

Foto: Press

„Želja mi je bila da sve izgleda stvarno, iskreno i blisko – kao emocija koju svatko od nas nosi u sebi. Mislim da će gledatelji prepoznati tu atmosferu čežnje, trenutke kada je ljubav na dohvat ruke, a opet nedostižna“, dodaje Josip.

Pjesma Spašeni tematizira blizinu i udaljenost, čežnju i prostor između dvoje ljudi – onaj prostor koji ponekad boli, ali u isto vrijeme i oblikuje. „Iako govori o čežnji i udaljenosti, pjesma u sebi nosi ideju da nas emocije, i one lijepe i one bolne, na kraju uvijek spase. Samo treba biti iskren.

Foto: Press

Vjerujem da upravo ta iskrenost najviše vrijedi i da svatko može pronaći dio sebe u ovoj pjesmi“, naglasio je Josip.

Jedan od autora pjesme, Devin Juraj, otkrio je kako je Spašeni nastala: „Pjesmu smo napisali vođeni emocijom čežnje. Kad smo je čuli u Josipovoj interpretaciji, osjećaj je bio kao da se stari prijatelj nenajavljeno pojavio na vratima – poznato, a opet iznenađujuće novo.“

Foto: Press

Ananda Đuranović dodaje: „Spašeni je pjesma koja nosi kontrast emocija – od nježnosti do nesmislenosti, ali baš zato je posebna. Rad s Josipom je uvijek zadovoljstvo jer ima jasnu viziju, a istovremeno otvorenost za autorstvo i suradnju.

