Manekenka Ivana Vukušić otkrila beauty tajne i poručila što svaka žena treba imati u ormaru

Ivana Vukušić (28) hrvatska je manekenka, stilistica i influencerica iz Zagreba, poznata po svom minimalističkom i profinjenom modnom stilu inspiriranom devedesetima i skandinavskom estetikom. Manekenstvom se aktivno bavi od svoje 17. godine, a kroz karijeru je postala prepoznatljivo lice brojnih kampanja domaćih brendova.

Poznata je po svojoj prirodnoj ljepoti, zdravom životnom stilu i pažnji prema detaljima u modi i njezi kože.

U intervjuu nam Ivana otkriva svoju beauty rutinu, omiljene modne komade, kako održava liniju i što je inspiriralo njezin poduzetnički angažman. Pročitajte kako izgleda svakodnevna rutina ove uspješne manekenke i stilistice.

Ivana, do nedavno ste imali prepoznatljivu bob frizuru. Kako ste je održavali i zašto ste se sada odlučili na promjenu i puštanje kose?

Trebala sam promjenu. Nakon šest godina u bob varijanti, poželjela sam dugu, zdravu kosu. Često se misli da je kratka kosa lakša za održavanje i da uvijek imate frizuru bez truda, no to nije baš tako zbog stalnih šišanja i stiliziranja. Brigu o mojoj kosi vodi Teuta Mesaroš i njen tim, tako da sam u sigurnim rukama.

Vaš stil uvijek odiše elegancijom i sofisticiranošću, ali ostaje jednostavan. Kako biste opisali svoj modni izričaj i koji su komadi koje uvijek imate u svom ormaru?

Hvala puno. Volim jednostavnost i koncept “uniforme” za svaki dan. Sviđa mi se ideja capsule kolekcije u ormaru – da sve ide uz sve i da nema previše razmišljanja. Patim na dobar kroj i mislim da svatko treba imati kvalitetan crni sako, bijelu pamučnu majicu, kašmir vestu, crne hlače na crtu, dobar jeans i "statement" nakit. Trenutno mi je najdraži od hrvatskog kultnog brenda Karat.

Pokrenuli ste i vlastiti modni brend, Nine Studio, koji se bazira na ručno pletenim komadima. Što Vas je inspiriralo da se okrenete dizajnu?

Baka mi je od rođenja pletla i heklala komade koje i dalje posjedujem. To je oduvijek bio dio mog života i proces koji imam s njom dok smišljamo što ćemo iduće napraviti. Taj sam osjećaj pretočila u brend i ponudila dio naše priče i drugim ženama.

Dugogodišnja ste manekenka – kako održavate liniju? Imate li poseban režim vježbanja ili prehranu koja Vam pomaže da ostanete u formi?

Prvenstveno moram zahvaliti genetici, ali redovno treniram na Lagree megaformeru, šetam, rolam i povremeno planinarim – to su mi najdraže aktivnosti. Što se prehrane tiče, nemam stroge režime; trudim se jesti umjereno i raznovrsno.

Konzumirate li gluten i šećer?

Konzumiram sve, ali umjereno.

Kakva je Vaša beauty rutina? Kako njegujete kožu ujutro i navečer?

Za moju kožu godinama brine tim Nevia estetskog centra, s kojim se konzultiram oko njege kod kuće.

Postoje li proizvodi bez kojih ne možete zamisliti svoju njegu?

Volim Biologique maske za lice, Estee Lauder serum, Avene termalnu vodu, Weleda kremu za lice i Elizabeth Arden 8 hour kremu. To su proizvodi koji su konstanta u mojoj rutini.

Koja je najveća beauty greška koju ste ikada napravili, a koji je najvrjedniji savjet koji biste dali onima koji žele njegovati svoju ljepotu?

Možda stavljanje crne olovke unutar oka bez maskare, što nije idealno za moje male oči, ali ako stavimo u kontekst 8. razreda osnovne, sve je jasno. Savjet koji uvijek dajem je “manje je više” – to je princip kojim se vodim i u modi i u beautyu.

I za kraj, postoji li beauty tretman ili ritual kojem se uvijek rado vraćate kada želite posebno razmaziti sebe i svoju kožu?

Doma nikada ne preskačem namazati cijelo tijelo hidratantnom kremom nakon tuširanja. Od tretmana u Nevii najviše volim Biologique tretmane (Booster) i DermaClear.

